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https://uz.sputniknews.ru/20250502/uzbekskie-boksery-pokazali-luchshiy-rezultat-cha-iordaniya-49139759.html
Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании
Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании
Sputnik Узбекистан
В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Юные боксеры из Узбекистана стали лидерами по очкам на чемпионате Азии по боксу, прошедшем в Иордании. На данном континентальном первенстве представители сборной республики завоевали 27 медалей. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В Аммане завершился чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U15 и U17. В заключительный день турнира прошли финальные поединки U17. Рушанабону Исаева была признана лучшей боксершей в своей возрастной категории.В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/uzbekistantsy-zavoevali-19-nagrad-na-turnire-po-boksu-v-rossii-48966413.html
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бокс чемпионат азии амман спорт золотая медаль серебро бронза
бокс чемпионат азии амман спорт золотая медаль серебро бронза

Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании

10:51 02.05.2025 (обновлено: 11:26 02.05.2025)
© НОК УзбекистанаВ Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U15 и U17
В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U15 и U17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2025
© НОК Узбекистана
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В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Юные боксеры из Узбекистана стали лидерами по очкам на чемпионате Азии по боксу, прошедшем в Иордании. На данном континентальном первенстве представители сборной республики завоевали 27 медалей. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
В Аммане завершился чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U15 и U17. В заключительный день турнира прошли финальные поединки U17.

"По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали", – говорится в сообщении.

Рушанабону Исаева была признана лучшей боксершей в своей возрастной категории.
В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.

"В обеих возрастных категориях наши юные боксеры завоевали по 15 золотых и серебряных, а также 12 бронзовых медалей", — добавили в НОК.

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