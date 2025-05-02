https://uz.sputniknews.ru/20250502/uzbekskie-boksery-pokazali-luchshiy-rezultat-cha-iordaniya-49139759.html

Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании

Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании

Sputnik Узбекистан

В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.

2025-05-02T10:51+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Юные боксеры из Узбекистана стали лидерами по очкам на чемпионате Азии по боксу, прошедшем в Иордании. На данном континентальном первенстве представители сборной республики завоевали 27 медалей. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В Аммане завершился чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U15 и U17. В заключительный день турнира прошли финальные поединки U17. Рушанабону Исаева была признана лучшей боксершей в своей возрастной категории.В континентальном первенстве, организованном World Boxing, сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете по очкам.

https://uz.sputniknews.ru/20250420/uzbekistantsy-zavoevali-19-nagrad-na-turnire-po-boksu-v-rossii-48966413.html

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