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Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС
Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия и автоматизацию ферм
2025-05-04T12:10+0500
2025-05-04T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили проблемы и совместные действия по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.К диалогу пригласили представителей министерств сельского хозяйства, бизнеса стран ЕАЭС, международных экспертов.Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия, автоматизацию ферм и т.д.Встреча подтвердила значимость цифровой трансформации агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также необходимость совместных усилий государств-членов для создания эффективной экосистемы в целях повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, добавили в пресс-службе ЕЭК.
https://uz.sputniknews.ru/20250502/zapret-na-vvoz-v-rossiyu-semey-migrantov-eaes-protivorechil-by-dogovoru-o-eaes---mid-rf-49170957.html
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электронная торговля сельхозпродукция еаэс
электронная торговля сельхозпродукция еаэс

Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

12:10 04.05.2025
© Sputnik / Алексей МайшевОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия и автоматизацию ферм.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили проблемы и совместные действия по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
К диалогу пригласили представителей министерств сельского хозяйства, бизнеса стран ЕАЭС, международных экспертов.
Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.
"С 1 июня 2026 года начнется практическая реализация Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией", — отметила она.
Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия, автоматизацию ферм и т.д.
Встреча подтвердила значимость цифровой трансформации агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также необходимость совместных усилий государств-членов для создания эффективной экосистемы в целях повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, добавили в пресс-службе ЕЭК.
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