https://uz.sputniknews.ru/20250504/eaeu-selxozproduktsiya-elektronnaya-torgovlya-49189188.html

Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия и автоматизацию ферм

2025-05-04T12:10+0500

2025-05-04T12:10+0500

2025-05-04T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили проблемы и совместные действия по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.К диалогу пригласили представителей министерств сельского хозяйства, бизнеса стран ЕАЭС, международных экспертов.Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия, автоматизацию ферм и т.д.Встреча подтвердила значимость цифровой трансформации агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также необходимость совместных усилий государств-членов для создания эффективной экосистемы в целях повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, добавили в пресс-службе ЕЭК.

https://uz.sputniknews.ru/20250502/zapret-na-vvoz-v-rossiyu-semey-migrantov-eaes-protivorechil-by-dogovoru-o-eaes---mid-rf-49170957.html

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