https://uz.sputniknews.ru/20250504/si-tszinpin-primet-uchastie-v-parade-pobedy-v-moskve-49192334.html

Си Цзиньпин примет участие в параде Победы в Москве

Си Цзиньпин примет участие в параде Победы в Москве

Sputnik Узбекистан

Лидер КНР по приглашению Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом

2025-05-04T17:32+0500

2025-05-04T17:32+0500

2025-05-04T17:32+0500

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великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.Также лидеры двух стран проведут переговоры.В рамках визита также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, сообщили в Кремле.

https://uz.sputniknews.ru/20250407/mirziyoev-primet-uchastie-v-meropriyatiyax-v-svyazi-s-80-letiem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-48766361.html

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