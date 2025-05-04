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https://uz.sputniknews.ru/20250504/si-tszinpin-primet-uchastie-v-parade-pobedy-v-moskve-49192334.html
Си Цзиньпин примет участие в параде Победы в Москве
Си Цзиньпин примет участие в параде Победы в Москве
Sputnik Узбекистан
Лидер КНР по приглашению Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом
2025-05-04T17:32+0500
2025-05-04T17:32+0500
политика
в мире
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
китай
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.Также лидеры двух стран проведут переговоры.В рамках визита также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, сообщили в Кремле.
https://uz.sputniknews.ru/20250407/mirziyoev-primet-uchastie-v-meropriyatiyax-v-svyazi-s-80-letiem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-48766361.html
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си цзиньпин мероприятия 80-летие победы
си цзиньпин мероприятия 80-летие победы

Си Цзиньпин примет участие в параде Победы в Москве

17:32 04.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Лидер КНР по приглашению Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
“По приглашению Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне”, — говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран проведут переговоры.
“Будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня”, — говорится в сообщении.
В рамках визита также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, сообщили в Кремле.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время военного парада Победы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2025
Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве
7 апреля, 13:13
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