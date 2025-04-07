https://uz.sputniknews.ru/20250407/mirziyoev-primet-uchastie-v-meropriyatiyax-v-svyazi-s-80-letiem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-48766361.html
Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве
Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве
Sputnik Узбекистан
Этот вопрос обсуждался на встрече лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
2025-04-07T13:13+0500
2025-04-07T13:13+0500
2025-04-07T13:42+0500
шавкат мирзиёев
победа
шерзод асадов
парад победы
москва
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй Мировой войне, которые состоятся 9 мая в городе Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также отмечено, что президент Узбекистана в своем выступлении на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза поддержал заявление группы "Евразия" в связи в 80-летием Победы во Второй мировой войне.
https://uz.sputniknews.ru/20250406/matviyenko-medali-veterany-uzbekistan-vrucheniye-48752162.html
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победа москва парад мирзиёев матвиенко президент узбекистана
победа москва парад мирзиёев матвиенко президент узбекистана
Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве
13:13 07.04.2025 (обновлено: 13:42 07.04.2025)
Этот вопрос обсуждался на встрече лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй Мировой войне, которые состоятся 9 мая в городе Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи лидера Узбекистана с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко", – сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Также отмечено, что президент Узбекистана в своем выступлении на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза поддержал заявление группы "Евразия" в связи в 80-летием Победы во Второй мировой войне.