https://uz.sputniknews.ru/20250407/mirziyoev-primet-uchastie-v-meropriyatiyax-v-svyazi-s-80-letiem-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-48766361.html

Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве

Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Москве

Sputnik Узбекистан

Этот вопрос обсуждался на встрече лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

2025-04-07T13:13+0500

2025-04-07T13:13+0500

2025-04-07T13:42+0500

шавкат мирзиёев

победа

шерзод асадов

парад победы

москва

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1441/31/14413105_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_cc2f902564578e95cf5f8a39d16db19d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй Мировой войне, которые состоятся 9 мая в городе Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также отмечено, что президент Узбекистана в своем выступлении на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза поддержал заявление группы "Евразия" в связи в 80-летием Победы во Второй мировой войне.

https://uz.sputniknews.ru/20250406/matviyenko-medali-veterany-uzbekistan-vrucheniye-48752162.html

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

победа москва парад мирзиёев матвиенко президент узбекистана