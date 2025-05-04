Ученый рассказал о пользе и вреде перекусов

"Единственным источником энергии для человека являются углеводы и жиры. Энергию мы тратим на поддержание жизнедеятельности. Белки в свою очередь это наш пластический материал, они идут на построение молекул и различных клеточных структур. Если рацион питания сбалансированный по содержанию углеводов, жиров и белков, то организм удовлетворяет все потребности и развивается. Но в некоторых случаях, когда нужна энергия немедленно и много, мы тратим эту энергию, которая уже накоплена в нас в виде гликогена", – пояснил он.