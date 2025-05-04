Ученый рассказал о пользе и вреде перекусов
© Depositphotos / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
© Depositphotos / Cookelma
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В идеале нужно наладить режим питания в соотношении: 30% потребления — на завтрак, обед – 40%, остальное распределить на ужин.
Человек зависим от еды, в первую очередь из-за того, что он получает из нее энергию, а, во-вторых, привычка постоянно перекусывать или есть возникает из-за психических расстройств, рассказал радио Sputnik главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.
"Единственным источником энергии для человека являются углеводы и жиры. Энергию мы тратим на поддержание жизнедеятельности. Белки в свою очередь это наш пластический материал, они идут на построение молекул и различных клеточных структур. Если рацион питания сбалансированный по содержанию углеводов, жиров и белков, то организм удовлетворяет все потребности и развивается. Но в некоторых случаях, когда нужна энергия немедленно и много, мы тратим эту энергию, которая уже накоплена в нас в виде гликогена", – пояснил он.
По словам специалиста, ожирение, вызванное психическими нарушениями, – это состояние, когда человек полностью зависим от потребления пищи и его организм постоянно требует ее.
"Перекус – один из самых быстрых способов получения дофамина. Но, как правило, люди перекусываем чем попало, и это становится нарушением режима питания. Почему? Потому что такая система нарушает динамику и действие желудочно-кишечного тракта, который приспосабливается, адаптируется к получению пищи. В определенный момент он начинают синтезировать нужные сегменты на уровне желудка, двенадцатиперстной кишки, таким образом, готовится к перевариванию пищи. Это может привести к сбою и выработке желудочного сока, выработка кишечных ферментов может быть нарушена", – рассказал Тутельян.
Он рекомендовал перекусы в виде кофе, сладостей и мучного заменить фруктами.
В идеале наладить режим питания в соотношении: 30% потребления — на завтрак, обед – 40%, остальное распределить на ужин, резюмировал академик РАН.
1 мая, 22:01