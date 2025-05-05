https://uz.sputniknews.ru/20250505/eaeu-plemennoye-jivotnovodstvo-49197684.html

ЕАЭС: развивается межгосударственное взаимодействие в племенном животноводстве

ЕАЭС: развивается межгосударственное взаимодействие в племенном животноводстве

Sputnik Узбекистан

Цель — расширение использования технологии прогнозирования племенной ценности сельхозживотных, в том числе на основе геномного анализа

2025-05-05T11:00+0500

2025-05-05T11:00+0500

2025-05-05T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

животноводство

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Механизмы межгосударственного взаимодействия по расширению использования технологии прогнозирования племенной ценности сельхозживотных, в том числе на основе геномного анализа обсудили в ходе круглого стола "Формирование евразийских центров компетенции в сфере племенного животноводства". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Мероприятие организовал Департамент агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии в рамках международной выставки MVC: "Зерно – Комбикорма – Ветеринария "AGROBRICS+".К диалогу пригласили представителей органов госуправления, бизнес-союзов, научных учреждений стран ЕАЭС при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Предложенные спикерами и поддержанные участниками дискуссии концепции и модели евразийской системы геномной селекции, а также подходы к проведению совместных селекционно-генетических исследований и обмену опытом могут быть реализованы в рамках координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы на базе евразийских центров компетенции в племенном животноводстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250504/eaeu-selxozproduktsiya-elektronnaya-torgovlya-49189188.html

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