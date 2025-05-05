https://uz.sputniknews.ru/20250505/kak-prodlit-sebe-jizn-49195106.html

Как продлить себе жизнь

Как продлить себе жизнь

Sputnik Узбекистан

Геронтолог перечислила правила, которые помогут жить дольше

2025-05-05T22:05+0500

2025-05-05T22:05+0500

2025-05-05T22:05+0500

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жизнь

здоровый образ жизни

здоровье

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Для сохранения здоровья необходимы хороший сон, когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, полезный стресс, профилактика хронических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Ткачеву.Специалист добавила, что в этот блок также входит ведение здорового образа жизни. Для этого нужно контролировать показатели, ответственные за развитие хронических заболеваний: артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы, индекс массы тела.Кроме того, предупредила медик, нужно бороться с избыточным весом и ожирением и обязательно отказаться от курения.Третьим фактором, продлевающим жизнь, можно назвать хороший сон: долго живут те люди, которые в среднем спят от шести до восьми часов.Специалист предупредила, что для продления жизни обязательно нужен когнитивный тренинг. Человек должен продолжать образование, даже после того, как он закончил школу и институт.Также для продления жизни необходим гармезис — это стресс, полезный для организма, он замедляет старение, добавила она.Также продлить жизнь поможет баланс питания и физической активности.Человеку нужна физическая активность: чем больше развиты мышцы, тем дольше люди живут и сохраняют молодость. В качестве оптимальной физической нагрузки геронтолог рекомендовала бег или быструю ходьбу каждый день в течение не менее 40 минут.

https://uz.sputniknews.ru/20250504/uchenyy-rasskazal-o-polze-i-vrede-perekusov-49187386.html

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