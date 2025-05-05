Как продлить себе жизнь
© Sputnik / Бахром ХатамовПрогулка укрепляет здоровье
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Геронтолог перечислила правила, которые помогут жить дольше.
Для сохранения здоровья необходимы хороший сон, когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, полезный стресс, профилактика хронических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Ткачеву.
"Первое — это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов", — пояснила она.
Специалист добавила, что в этот блок также входит ведение здорового образа жизни. Для этого нужно контролировать показатели, ответственные за развитие хронических заболеваний: артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы, индекс массы тела.
Кроме того, предупредила медик, нужно бороться с избыточным весом и ожирением и обязательно отказаться от курения.
"Второе — если мы хотим сохранить здоровье, то нужно иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом. Кроме нас это тоже сделать никто не сможет, как бы сложно это ни казалось", — подчеркнула она.
Третьим фактором, продлевающим жизнь, можно назвать хороший сон: долго живут те люди, которые в среднем спят от шести до восьми часов.
"То есть меньше шести часов плохо, и больше восьми часов тоже ухудшает прогноз. Хотя есть индивидуальные вариации", — сказала Ткачева.
Специалист предупредила, что для продления жизни обязательно нужен когнитивный тренинг. Человек должен продолжать образование, даже после того, как он закончил школу и институт.
"Я тоже задавала вопрос специалистам по когнитивным нарушениям, и они ответили: надо делать то, что человеку интересно, причем регулярно. Если не будет интересно, то он это бросит. А как можно регулярно заниматься тем, что неинтересно и не нравится? Поэтому каждый должен выбирать для себя то, что ему по душе. Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья", — уверена геронтолог.
Также для продления жизни необходим гармезис — это стресс, полезный для организма, он замедляет старение, добавила она.
"Влюбленность — это тоже очень приятный стресс. Это то, что продлевает нам жизнь. Поэтому это не вредит, а помогает. Это нужно всем: и мужчинам, и женщинам", — уточнила Ткачева.
Также продлить жизнь поможет баланс питания и физической активности.
"Вы должны есть ровно столько, сколько вы тратите. Если вы худеете, вы должны есть меньше, чем вы тратите. Если ты поел хорошо, значит ты должен много потратить. И то, и другое очень важно, поэтому физическая активность — это тоже залог активного долголетия", — предупредила она.
Человеку нужна физическая активность: чем больше развиты мышцы, тем дольше люди живут и сохраняют молодость. В качестве оптимальной физической нагрузки геронтолог рекомендовала бег или быструю ходьбу каждый день в течение не менее 40 минут.