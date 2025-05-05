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https://uz.sputniknews.ru/20250505/tyajeloatlety-uzbekistan-zolotye-medali-na-chm-v-peru-49198142.html
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу
Sputnik Узбекистан
Мохинур Эсонбоева показала лучший результат в толчке, а Алишер Османов - в рывке
2025-05-05T13:20+0500
2025-05-05T13:20+0500
спорт
тяжелая атлетика
узбекистанцы
золото
медали
чемпионат мира
перу
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу, сообщает НОК.ЗолотоСеребро
https://uz.sputniknews.ru/20250504/uzbekistanskie-tyajeloatlety-nagrady-chm-peru-49190869.html
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тяжелоатлеты узбекистан золотые медали чемпионат мира перу
тяжелоатлеты узбекистан золотые медали чемпионат мира перу

Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу

13:20 05.05.2025
© НОКТяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
Тяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
© НОК
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Мохинур Эсонбоева показала лучший результат в толчке, а Алишер Османов — в рывке.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу, сообщает НОК.
© НОКТяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
Тяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
Тяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
© НОК

“На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу наша сборная завоевала первые золотые медали. В соревнованиях среди юниоров Мохинур Эсонбоева (+81 кг) и Алишер Османов (-102 кг) завоевали 3 золотые медали. Эсонбоева показала лучший результат в толчке и двоеборье, а Османов — в рывке”, — говорится в сообщении.

Золото
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, толчок)
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, двоеборье)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, рывок)
Серебро
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, рывок)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, толчок)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, двоеборье)
Продолжается успех узбекских тяжелоатлетов в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу
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