Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу

“На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу наша сборная завоевала первые золотые медали. В соревнованиях среди юниоров Мохинур Эсонбоева (+81 кг) и Алишер Османов (-102 кг) завоевали 3 золотые медали. Эсонбоева показала лучший результат в толчке и двоеборье, а Османов — в рывке”, — говорится в сообщении.