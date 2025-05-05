Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу
© НОКТяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
© НОК
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Мохинур Эсонбоева показала лучший результат в толчке, а Алишер Османов — в рывке.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали первые золотые медали на ЧМ в Перу, сообщает НОК.
© НОКТяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
Тяжелоатлеты завоевали первые золотые медали на чемпионате мира в Перу
© НОК
“На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу наша сборная завоевала первые золотые медали. В соревнованиях среди юниоров Мохинур Эсонбоева (+81 кг) и Алишер Османов (-102 кг) завоевали 3 золотые медали. Эсонбоева показала лучший результат в толчке и двоеборье, а Османов — в рывке”, — говорится в сообщении.
Золото
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, толчок)
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, двоеборье)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, рывок)
Серебро
+81 кг: Мохинур Эсонбоева (юниоры, рывок)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, толчок)
-102 кг: Алишер Османов (юниоры, двоеборье)