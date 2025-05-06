Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-klubniki-nujno-sedat-v-sezon-49201064.html
Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон
Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон
Sputnik Узбекистан
В клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта
2025-05-06T22:02+0500
2025-05-06T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
клубника
здоровье
витамины
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18830892_0:401:2217:1648_1920x0_80_0_0_ac4b7c0abdab1ff06830a1d8ac73a64c.jpg
В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C необходимо съедать около 10 килограммов клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Милушкину.По словам специалиста, употребление клубники особенно важно для людей с проблемами зрения.Она добавила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.Кроме того, в ароматных ягодах есть фолиевая кислота, клетчатка, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты, бета-каротин, витамины Е, В9, РР. Благодаря большому количеству фитохимических веществ, клубника обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
https://uz.sputniknews.ru/20250501/kak-pravilno-pit-vodu-49115537.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18830892_0:193:2217:1856_1920x0_80_0_0_30710a5623b20665f93b555a5846f479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач клубника сезон
врач клубника сезон

Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон

22:02 06.05.2025
© Unsplash / philippe collardКлубника
Клубника - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
© Unsplash / philippe collard
Подписаться
В клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C необходимо съедать около 10 килограммов клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Милушкину.
По словам специалиста, употребление клубники особенно важно для людей с проблемами зрения.
"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", — рассказала Милушкина.
Она добавила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
Кроме того, в ароматных ягодах есть фолиевая кислота, клетчатка, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты, бета-каротин, витамины Е, В9, РР. Благодаря большому количеству фитохимических веществ, клубника обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Девушка пьет воду. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2025
Это интересно
Как правильно пить воду — врач
1 мая, 22:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0