https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-klubniki-nujno-sedat-v-sezon-49201064.html

Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон

Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон

Sputnik Узбекистан

В клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта

2025-05-06T22:02+0500

2025-05-06T22:02+0500

2025-05-06T22:02+0500

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клубника

здоровье

витамины

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В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C необходимо съедать около 10 килограммов клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Милушкину.По словам специалиста, употребление клубники особенно важно для людей с проблемами зрения.Она добавила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.Кроме того, в ароматных ягодах есть фолиевая кислота, клетчатка, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты, бета-каротин, витамины Е, В9, РР. Благодаря большому количеству фитохимических веществ, клубника обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

https://uz.sputniknews.ru/20250501/kak-pravilno-pit-vodu-49115537.html

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