Врач: сколько клубники нужно съедать в сезон
Подписаться
В клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C необходимо съедать около 10 килограммов клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ольгу Милушкину.
По словам специалиста, употребление клубники особенно важно для людей с проблемами зрения.
"Врачи рекомендуют употреблять около 10 килограммов клубники в сезон. Это полезно для здоровья, в том числе и для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно для людей с проблемами зрения", — рассказала Милушкина.
Она добавила, что в клубнике может содержаться от 50 до 100 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.
Кроме того, в ароматных ягодах есть фолиевая кислота, клетчатка, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты, бета-каротин, витамины Е, В9, РР. Благодаря большому количеству фитохимических веществ, клубника обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
1 мая, 22:01