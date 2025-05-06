https://uz.sputniknews.ru/20250506/syrdarinskaya-oblast-prezident-soveschaniye-49210949.html

В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса

В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса

Sputnik Узбекистан

Также в регионе планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям

2025-05-06T11:52+0500

2025-05-06T11:52+0500

2025-05-06T11:53+0500

общество

узбекистан

сырдарьинская область

сельское хозяйство

животноводство

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об организации сельхозработ в регионе на основе новых подходов. В частности, намечено отремонтировать оросительные сети и вернуть в сельхозоборот 20 тыс. гектаров земли в течение двух лет. В настоящее время в области насчитывается 10 тыс. гектаров садов и виноградников. Однако более половины из них устарели как по сортам, так и по агротехнологиям, и выращиваемая продукция не востребована на рынке. В связи с этим планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям. Кроме того, в этом году завершится проект по реконструкции 607 километров межрайонного канала "Унг тармок" и переходу на цифровое управление. Это позволит экономить 35–40% воды и улучшить водоснабжение на 27 тыс. гектаров.

https://uz.sputniknews.ru/20250505/eaeu-plemennoye-jivotnovodstvo-49197684.html

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