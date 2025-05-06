https://uz.sputniknews.ru/20250506/syrdarinskaya-oblast-prezident-soveschaniye-49210949.html
В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса
В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса
Sputnik Узбекистан
Также в регионе планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям
2025-05-06T11:52+0500
2025-05-06T11:52+0500
2025-05-06T11:53+0500
общество
узбекистан
сырдарьинская область
сельское хозяйство
животноводство
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об организации сельхозработ в регионе на основе новых подходов. В частности, намечено отремонтировать оросительные сети и вернуть в сельхозоборот 20 тыс. гектаров земли в течение двух лет. В настоящее время в области насчитывается 10 тыс. гектаров садов и виноградников. Однако более половины из них устарели как по сортам, так и по агротехнологиям, и выращиваемая продукция не востребована на рынке. В связи с этим планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям. Кроме того, в этом году завершится проект по реконструкции 607 километров межрайонного канала "Унг тармок" и переходу на цифровое управление. Это позволит экономить 35–40% воды и улучшить водоснабжение на 27 тыс. гектаров.
https://uz.sputniknews.ru/20250505/eaeu-plemennoye-jivotnovodstvo-49197684.html
узбекистан
сырдарьинская область
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сырдарьинская область животноводство
сырдарьинская область животноводство
В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса
11:52 06.05.2025 (обновлено: 11:53 06.05.2025)
Также в регионе планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik
. В Сырдарьинской области запустят три крупных животноводческих комплекса. Об этом стало известно на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Речь шла об организации сельхозработ в регионе на основе новых подходов.
В частности, намечено отремонтировать оросительные сети и вернуть в сельхозоборот 20 тыс. гектаров земли в течение двух лет.
"Имеются большие возможности для реализации продовольственных проектов. Так, в Акалтынском, Гулистанском и Баяутском районах планируется запустить три крупных животноводческих комплекса на 9 тысячах гектаров, внедрить новые технологии возделывания хлопчатника на 7 тысячах гектаров", — говорится в сообщении.
В настоящее время в области насчитывается 10 тыс. гектаров садов и виноградников. Однако более половины из них устарели как по сортам, так и по агротехнологиям, и выращиваемая продукция не востребована на рынке. В связи с этим планируют обновить 2 тыс. гектаров садов, ориентируясь на экспортно-привлекательные сорта, а оставшиеся участки передать заинтересованным предпринимателям.
Кроме того, в этом году завершится проект по реконструкции 607 километров межрайонного канала "Унг тармок" и переходу на цифровое управление. Это позволит экономить 35–40% воды и улучшить водоснабжение на 27 тыс. гектаров.
"Глава государства одобрил предложенные меры и дал конкретные поручения по повышению урожайности, обеспечению занятости населения в сельском хозяйстве, удовлетворению внутреннего спроса на продовольствие, развитию переработки и расширению экспортного потенциала", — говорится в сообщении.