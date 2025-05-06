https://uz.sputniknews.ru/20250506/tashkent-ogon-pamyati-49227161.html

К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"

К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"

Sputnik Узбекистан

В столицу доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве

2025-05-06T16:00+0500

2025-05-06T16:00+0500

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фото

узбекистан

ташкент

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память

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россия

могила неизвестного солдата

общество

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Ташкенте прошла международная акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-летию Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торжественная церемония состоялась в Мемориальном комплексе "Братские могилы".В столицу Узбекистана доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В этом году ее привезла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.Лампадки с огнем вручили ветеранам, узникам концлагерей, а также митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию.Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20250504/tashkente-aktsiya-s-dnem-pobedy-veteran-49193100.html

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