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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250506/tashkent-ogon-pamyati-49227161.html
К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
Sputnik Узбекистан
В столицу доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве
2025-05-06T16:00+0500
2025-05-06T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Ташкенте прошла международная акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-летию Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торжественная церемония состоялась в Мемориальном комплексе "Братские могилы".В столицу Узбекистана доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В этом году ее привезла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.Лампадки с огнем вручили ветеранам, узникам концлагерей, а также митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию.Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20250504/tashkente-aktsiya-s-dnem-pobedy-veteran-49193100.html
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ташкент огонь память победа москва
ташкент огонь память победа москва

К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"

16:00 06.05.2025 (обновлено: 16:19 06.05.2025)
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Эксклюзив
В столицу доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Ташкенте прошла международная акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-летию Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Торжественная церемония состоялась в Мемориальном комплексе "Братские могилы".
В столицу Узбекистана доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В этом году ее привезла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Лампадки с огнем вручили ветеранам, узникам концлагерей, а также митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
Лица Победы — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.
В Ташкенте проходит акция С Днем Победы, ветеран! - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото
4 мая, 18:40
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