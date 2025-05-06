К 80-летию Победы: в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
16:00 06.05.2025 (обновлено: 16:19 06.05.2025)
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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В столицу доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Ташкенте прошла международная акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-летию Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Торжественная церемония состоялась в Мемориальном комплексе "Братские могилы".
В столицу Узбекистана доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В этом году ее привезла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Лампадки с огнем вручили ветеранам, узникам концлагерей, а также митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию.
© Sputnik / Авенир Дебердеев"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
"Лица Победы" — совместный проект Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.