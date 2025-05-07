https://uz.sputniknews.ru/20250507/eaeu-sanepidobstanovka-49240559.html

Роспотребнадзор сообщил о санэпидобстановке в странах ЕАЭС

Роспотребнадзор сообщил о санэпидобстановке в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Отмечена важность совместной работы по профилактике и борьбе с инфекциями на евразийском пространстве.

2025-05-07T15:05+0500

2025-05-07T15:05+0500

2025-05-07T15:38+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

роспотребнадзор

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Совет главных санитарных врачей ЕАЭС признал санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ходе 39-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза с участием узбекских специалистов речь шла о текущей эпидемической ситуации.

https://uz.sputniknews.ru/20250506/eaeu-investitsii-rost-49226682.html

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