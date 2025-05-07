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Роспотребнадзор сообщил о санэпидобстановке в странах ЕАЭС
Роспотребнадзор сообщил о санэпидобстановке в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Отмечена важность совместной работы по профилактике и борьбе с инфекциями на евразийском пространстве.
2025-05-07T15:05+0500
2025-05-07T15:05+0500
2025-05-07T15:38+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
роспотребнадзор
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Совет главных санитарных врачей ЕАЭС признал санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ходе 39-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза с участием узбекских специалистов речь шла о текущей эпидемической ситуации.
https://uz.sputniknews.ru/20250506/eaeu-investitsii-rost-49226682.html
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роспортебнадзор еаэс профилактика инфекции
роспортебнадзор еаэс профилактика инфекции
Роспотребнадзор сообщил о санэпидобстановке в странах ЕАЭС
15:05 07.05.2025 (обновлено: 15:38 07.05.2025)
Отмечена важность совместной работы по профилактике и борьбе с инфекциями на евразийском пространстве.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Совет главных санитарных врачей ЕАЭС признал санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ходе 39-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза с участием узбекских специалистов речь шла о текущей эпидемической ситуации.
"Участники обсудили текущую эпидемическую ситуацию в странах и принимаемые меры по предупреждению угроз биологической безопасности. Отмечена важность совместной работы по профилактике и борьбе с инфекциями на евразийском пространстве. Благодаря консолидации действий санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой", — говорится в сообщении.