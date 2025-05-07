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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250507/mirziyoyev-rossiya-rabochiy-vizit-49245485.html
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Глава республики проведет ряд двусторонних встреч
2025-05-07T18:10+0500
2025-05-07T18:10+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
рабочий визит
москва
9 мая
победа
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
https://uz.sputniknews.ru/20250507/paradnyy-raschet-iz-uzbekistana-proydet-po-krasnoy-ploschadi-9-maya-49237327.html
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шавкат мирзиёев россия рабочий визит
шавкат мирзиёев россия рабочий визит

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе

18:10 07.05.2025
© Sputnik/Mikhail Metzel/POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2025
© Sputnik/Mikhail Metzel/POOL
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Глава республики проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 мая этого года посетит город Москву с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

В соответствии с программой пребывания глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Бронеавтомобиль Тигр-М на военном параде на Красной площади - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет из Узбекистана пройдет по Красной площади 9 мая
12:43
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