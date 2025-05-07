https://uz.sputniknews.ru/20250507/mirziyoyev-rossiya-rabochiy-vizit-49245485.html

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Глава республики проведет ряд двусторонних встреч

2025-05-07T18:10+0500

2025-05-07T18:10+0500

2025-05-07T18:10+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

рабочий визит

москва

9 мая

победа

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.

https://uz.sputniknews.ru/20250507/paradnyy-raschet-iz-uzbekistana-proydet-po-krasnoy-ploschadi-9-maya-49237327.html

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