https://uz.sputniknews.ru/20250507/mirziyoyev-rossiya-rabochiy-vizit-49245485.html
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Глава республики проведет ряд двусторонних встреч
2025-05-07T18:10+0500
2025-05-07T18:10+0500
2025-05-07T18:10+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
рабочий визит
москва
9 мая
победа
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.
https://uz.sputniknews.ru/20250507/paradnyy-raschet-iz-uzbekistana-proydet-po-krasnoy-ploschadi-9-maya-49237327.html
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шавкат мирзиёев россия рабочий визит
шавкат мирзиёев россия рабочий визит
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом — дата, что в программе
Глава республики проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 мая этого года посетит город Москву с рабочим визитом", — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания глава республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а также проведет ряд двусторонних встреч.