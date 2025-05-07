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https://uz.sputniknews.ru/20250507/uzbekistan-bashkortostan-soglasheniya-49240790.html
Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей
Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей
Sputnik Узбекистан
Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане
2025-05-07T16:10+0500
2025-05-07T16:10+0500
узбекистан
башкортостан
соглашение
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана. Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане. Его реализуют при участии узбекской компании "Октош Текстиль" в соответствии с меморандумом между данной компанией и Минторгом Башкортостана. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.Кроме того, стороны договорились о поставках из Узбекистана вермикулита — материала, который используют в строительной и других отраслях.Также на узбекский рынок выйдет продукция АО "Башспирт".
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узбекистан, башкортостан, соглашение, торговля, экономика
узбекистан, башкортостан, соглашение, торговля, экономика

Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей

16:10 07.05.2025
© Правительство БашкортостанаПри поддержке Минторга Башкортостана в Узбекистане подписаны соглашения на общую сумму 2,8 млрд рублей
При поддержке Минторга Башкортостана в Узбекистане подписаны соглашения на общую сумму 2,8 млрд рублей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2025
© Правительство Башкортостана
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Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана.

"В рамках официального визита делегации Республики Башкортостан в Республику Узбекистан состоялось подписание ряда ключевых соглашений, нацеленных на укрепление торгово-экономических связей между Башкортостаном и Узбекистаном на общую сумму 2,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане. Его реализуют при участии узбекской компании "Октош Текстиль" в соответствии с меморандумом между данной компанией и Минторгом Башкортостана. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.
Кроме того, стороны договорились о поставках из Узбекистана вермикулита — материала, который используют в строительной и других отраслях.
Также на узбекский рынок выйдет продукция АО "Башспирт".
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