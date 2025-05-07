https://uz.sputniknews.ru/20250507/uzbekistan-bashkortostan-soglasheniya-49240790.html
Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей
Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей
Sputnik Узбекистан
Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане
2025-05-07T16:10+0500
2025-05-07T16:10+0500
2025-05-07T16:10+0500
узбекистан
башкортостан
соглашение
торговля
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49240914_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8fc7985f89977e30aebc9533ad90477b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана. Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане. Его реализуют при участии узбекской компании "Октош Текстиль" в соответствии с меморандумом между данной компанией и Минторгом Башкортостана. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.Кроме того, стороны договорились о поставках из Узбекистана вермикулита — материала, который используют в строительной и других отраслях.Также на узбекский рынок выйдет продукция АО "Башспирт".
узбекистан
башкортостан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49240914_130:0:1151:766_1920x0_80_0_0_5a0570d44a4406ed2a57bf4b81f1280c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, башкортостан, соглашение, торговля, экономика
узбекистан, башкортостан, соглашение, торговля, экономика
Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей
Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik
. Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей, сообщает
пресс-служба правительства Башкортостана.
"В рамках официального визита делегации Республики Башкортостан в Республику Узбекистан состоялось подписание ряда ключевых соглашений, нацеленных на укрепление торгово-экономических связей между Башкортостаном и Узбекистаном на общую сумму 2,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане. Его реализуют при участии узбекской компании "Октош Текстиль" в соответствии с меморандумом между данной компанией и Минторгом Башкортостана. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.
Кроме того, стороны договорились о поставках из Узбекистана вермикулита — материала, который используют в строительной и других отраслях.
Также на узбекский рынок выйдет продукция АО "Башспирт".