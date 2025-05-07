https://uz.sputniknews.ru/20250507/uzbekistan-bashkortostan-soglasheniya-49240790.html

Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей

Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей

Sputnik Узбекистан

Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане

2025-05-07T16:10+0500

2025-05-07T16:10+0500

2025-05-07T16:10+0500

узбекистан

башкортостан

соглашение

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан подписали соглашения почти на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкортостана. Одним из главных проектов станет строительство текстильного склада в Башкортостане. Его реализуют при участии узбекской компании "Октош Текстиль" в соответствии с меморандумом между данной компанией и Минторгом Башкортостана. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.Кроме того, стороны договорились о поставках из Узбекистана вермикулита — материала, который используют в строительной и других отраслях.Также на узбекский рынок выйдет продукция АО "Башспирт".

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узбекистан, башкортостан, соглашение, торговля, экономика