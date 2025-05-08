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https://uz.sputniknews.ru/20250508/krasnyy-krest-krasnyy-polumesyats-planiruyut-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-49248003.html
Красный крест и Красный полумесяц планируют новый этап гуманитарного сотрудничества
Красный крест и Красный полумесяц планируют новый этап гуманитарного сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Национальные Общества намерены совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом, участвовать в международных форумах, помогать уязвимым группам населения, создавать волонтерские движения и не только.
2025-05-08T10:44+0500
2025-05-08T10:44+0500
красный полумесяц
красный крест
сотрудничество
гуманитарная помощь
общество
россия
узбекистан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Российский Красный Крест и Общество Красного Полумесяца Узбекистана подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".По данным организации, подписанный документ направлен на развитие долгосрочного партнерства в области гуманитарной помощи.Так, национальные Общества планируют совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом и участвовать в международных форумах. Также в рамках сотрудничества планируются: Как отмечается, делегация Российского Красного Креста уже провела встречи в Ташкенте и продолжит визит в Самарканде. Соглашение действует три года и будет автоматически продлеваться при обоюдном согласии.
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красный крест полумесяц россия узбекистан гуманитарное сотрудничество соглашение
красный крест полумесяц россия узбекистан гуманитарное сотрудничество соглашение

Красный крест и Красный полумесяц планируют новый этап гуманитарного сотрудничества

10:44 08.05.2025
© ООО "Российский красный крест"Российский Красный Крест и Общество Красного Полумесяца Узбекистана подписали соглашение о взаимопонимании.
Российский Красный Крест и Общество Красного Полумесяца Узбекистана подписали соглашение о взаимопонимании. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2025
© ООО "Российский красный крест"
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Национальные общества намерены совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом, участвовать в международных форумах, помогать уязвимым группам населения, создавать волонтерские движения и не только.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Российский Красный Крест и Общество Красного Полумесяца Узбекистана подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".
По данным организации, подписанный документ направлен на развитие долгосрочного партнерства в области гуманитарной помощи.
Так, национальные Общества планируют совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом и участвовать в международных форумах.
Также в рамках сотрудничества планируются:
помощь уязвимым группам населения;
создание рабочих групп по развитию волонтерского движения, профилактике инфекционных заболеваний и распространению основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;
сотрудничество по восстановлению семейных связей;
повышение устойчивости сообществ к ЧС.

"Совместными усилиями мы сможем расширить масштабы помощи, улучшить подготовку волонтеров и обеспечить более эффективное реагирование в условиях ЧС. Уверен, что наше сотрудничество станет прочной платформой для новых гуманитарных решений и совместных ответов на вызовы, с которыми сталкиваются люди в России, в Узбекистане и за их пределами", — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Как отмечается, делегация Российского Красного Креста уже провела встречи в Ташкенте и продолжит визит в Самарканде.
Соглашение действует три года и будет автоматически продлеваться при обоюдном согласии.

"Это важный шаг к устойчивому партнерству, основанному на гуманности и взаимном уважении", — подчеркнули в пресс-службе организации.

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