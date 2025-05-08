https://uz.sputniknews.ru/20250508/krasnyy-krest-krasnyy-polumesyats-planiruyut-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-49248003.html

Красный крест и Красный полумесяц планируют новый этап гуманитарного сотрудничества

Красный крест и Красный полумесяц планируют новый этап гуманитарного сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Национальные Общества намерены совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом, участвовать в международных форумах, помогать уязвимым группам населения, создавать волонтерские движения и не только.

2025-05-08T10:44+0500

2025-05-08T10:44+0500

2025-05-08T10:44+0500

красный полумесяц

красный крест

сотрудничество

гуманитарная помощь

общество

россия

узбекистан

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/08/49248149_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_11365a64cb54a5b1a48cf0478acea14a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Российский Красный Крест и Общество Красного Полумесяца Узбекистана подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".По данным организации, подписанный документ направлен на развитие долгосрочного партнерства в области гуманитарной помощи.Так, национальные Общества планируют совместно реализовывать проекты, проводить семинары и тренинги, обмениваться опытом и участвовать в международных форумах. Также в рамках сотрудничества планируются: Как отмечается, делегация Российского Красного Креста уже провела встречи в Ташкенте и продолжит визит в Самарканде. Соглашение действует три года и будет автоматически продлеваться при обоюдном согласии.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

красный крест полумесяц россия узбекистан гуманитарное сотрудничество соглашение