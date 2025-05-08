https://uz.sputniknews.ru/20250508/pervyye-priznaki-bolezn-parkinsona-49251749.html

Врач рассказал о первых признаках болезни Паркинсона

Врач рассказал о первых признаках болезни Паркинсона

Sputnik Узбекистан

Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие этого заболевания

2025-05-08T22:01+0500

2025-05-08T22:01+0500

2025-05-08T22:01+0500

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Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, а также мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни Паркинсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Далее, по словам специалиста, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки.Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное, неуклонно прогрессирующее, хроническое заболевание нервной системы, сопровождающееся нарушением двигательной функции и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Это самое быстрорастущее и второе по распространенности неврологическое заболевание в мире.

https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-klubniki-nujno-sedat-v-sezon-49201064.html

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