https://uz.sputniknews.ru/20250508/pervyye-priznaki-bolezn-parkinsona-49251749.html
Врач рассказал о первых признаках болезни Паркинсона
Врач рассказал о первых признаках болезни Паркинсона
Sputnik Узбекистан
Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие этого заболевания
2025-05-08T22:01+0500
2025-05-08T22:01+0500
2025-05-08T22:01+0500
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Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, а также мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни Паркинсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Далее, по словам специалиста, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки.Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное, неуклонно прогрессирующее, хроническое заболевание нервной системы, сопровождающееся нарушением двигательной функции и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Это самое быстрорастущее и второе по распространенности неврологическое заболевание в мире.
https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-klubniki-nujno-sedat-v-sezon-49201064.html
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врач болезнь паркинсона признаки
врач болезнь паркинсона признаки
Врач рассказал о первых признаках болезни Паркинсона
Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие этого заболевания.
Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, а также мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни Паркинсона, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Ранние признаки (болезни Паркинсона — прим. ред.) могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", — пояснил невролог.
Далее, по словам специалиста, у человека может появиться дрожь в покое, причем чаще всего одной руки.
"Замедленность движений, "деревянность" лица, мелкий почерк — эти "звоночки" важно не игнорировать. Раннее начало терапии может существенно замедлить развитие болезни", — предупредил он.
Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное, неуклонно прогрессирующее, хроническое заболевание нервной системы, сопровождающееся нарушением двигательной функции и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Это самое быстрорастущее и второе по распространенности неврологическое заболевание в мире.