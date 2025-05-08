https://uz.sputniknews.ru/20250508/v-uzbekistane-otkryli-pervyy-fakultet-kreativnoy-ekonomiki-49259699.html
В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики
В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики
Sputnik Узбекистан
Развитие креативных индустрий — один из стратегических приоритетов страны
2025-05-08T18:10+0500
2025-05-08T18:10+0500
2025-05-08T18:10+0500
общество
узбекистан
факультет
студенты
магистратура
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Кабмине республики.Это ключевая инициатива фонда и логическое продолжение реализации Закона "О креативной экономике".Образовательную программу факультета разрабатывали при участии международных экспертов и с учетом лучших практик, адаптированных к региональному контексту.Студенты будут обучаться по междисциплинарной модели, которая охватывает как экономические и управленческие аспекты, так и креативные дисциплины: дизайн, медиа, моду, архитектуру, культурное проектирование и др. Новая магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована на базе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ)."Уверены, что этот факультет станет интеллектуальной и образовательной опорой для следующего поколения культурных лидеров и предпринимателей Узбекистана", — отметила представитель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.
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узбекистан факультет креативная экономика
узбекистан факультет креативная экономика
В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики
Развитие креативных индустрий — один из стратегических приоритетов страны.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Кабмине республики.
Это ключевая инициатива фонда и логическое продолжение реализации Закона "О креативной экономике".
"Развитие креативных индустрий признано одним из стратегических приоритетов страны. Новый факультет обеспечит системную подготовку специалистов в области творческого предпринимательства, креативного менеджмента, цифровых технологий и культурной политики", — говорится в сообщении.
Образовательную программу факультета разрабатывали при участии международных экспертов и с учетом лучших практик, адаптированных к региональному контексту.
Студенты будут обучаться по междисциплинарной модели, которая охватывает как экономические и управленческие аспекты, так и креативные дисциплины: дизайн, медиа, моду, архитектуру, культурное проектирование и др. Новая магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована на базе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ).
"Уверены, что этот факультет станет интеллектуальной и образовательной опорой для следующего поколения культурных лидеров и предпринимателей Узбекистана", — отметила представитель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.