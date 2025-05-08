https://uz.sputniknews.ru/20250508/v-uzbekistane-otkryli-pervyy-fakultet-kreativnoy-ekonomiki-49259699.html

В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики

В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики

Sputnik Узбекистан

Развитие креативных индустрий — один из стратегических приоритетов страны

2025-05-08T18:10+0500

2025-05-08T18:10+0500

2025-05-08T18:10+0500

общество

узбекистан

факультет

студенты

магистратура

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане открыли первый факультет креативной экономики, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Кабмине республики.Это ключевая инициатива фонда и логическое продолжение реализации Закона "О креативной экономике".Образовательную программу факультета разрабатывали при участии международных экспертов и с учетом лучших практик, адаптированных к региональному контексту.Студенты будут обучаться по междисциплинарной модели, которая охватывает как экономические и управленческие аспекты, так и креативные дисциплины: дизайн, медиа, моду, архитектуру, культурное проектирование и др. Новая магистратура по управлению креативными индустриями будет реализована на базе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ)."Уверены, что этот факультет станет интеллектуальной и образовательной опорой для следующего поколения культурных лидеров и предпринимателей Узбекистана", — отметила представитель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан факультет креативная экономика