https://uz.sputniknews.ru/20250509/parad-pobedy-v-moskve-translyatsiya-49269139.html

Парад Победы в Москве — прямая трансляция

Парад Победы в Москве — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Военный парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в столице России

2025-05-09T11:55+0500

2025-05-09T11:55+0500

2025-05-09T12:47+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

прямая трансляция

парад победы

россия

москва

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие проходит более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красную площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступит президент России Владимир Путин.Во время шествия можно увидеть более 130 единиц различной военной техники, пешие расчеты, в том числе парадный расчет из Узбекистана, который возглавляет Зафаржон Халикчаев — заместитель командира войсковой части Минобороны республики, и авиацию. Военных приветствуют лидеры почти трех десятков государств, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, ветераны.

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