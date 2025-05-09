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Парад Победы в Москве — прямая трансляция
Парад Победы в Москве — прямая трансляция
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Военный парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в столице России
2025-05-09T11:55+0500
2025-05-09T11:55+0500
2025-05-09T12:47+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
прямая трансляция
парад победы
россия
москва
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие проходит более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красную площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступит президент России Владимир Путин.Во время шествия можно увидеть более 130 единиц различной военной техники, пешие расчеты, в том числе парадный расчет из Узбекистана, который возглавляет Зафаржон Халикчаев — заместитель командира войсковой части Минобороны республики, и авиацию. Военных приветствуют лидеры почти трех десятков государств, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, ветераны.
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Парад Победы в Москве — прямая трансляция
11:55 09.05.2025 (обновлено: 12:47 09.05.2025)
Военный парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в столице России.
Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие проходит более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции на Красную площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступит президент России Владимир Путин.
Во время шествия можно увидеть более 130 единиц различной военной техники, пешие расчеты, в том числе парадный расчет из Узбекистана, который возглавляет Зафаржон Халикчаев — заместитель командира войсковой части Минобороны республики, и авиацию.
Военных приветствуют лидеры почти трех десятков государств, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, ветераны.