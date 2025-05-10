https://uz.sputniknews.ru/20250510/djizak-novyy-zavod-pererabotka-plodoovoschnoy-produktsii-49298674.html

В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции

В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции

Sputnik Узбекистан

Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.

2025-05-10T16:56+0500

2025-05-10T16:56+0500

2025-05-10T17:12+0500

джизакская область

плодоовощная продукция

завод

запуск

овощи

переработка

производство

аграрный комплекс

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Шараф-Ришидовском районе Джизакской области состоялась церемония открытия предприятия, специализирующегося на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии "BMB HOLDING" по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год. Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты. На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.

https://uz.sputniknews.ru/20250328/kompleks-dlya-xraneniya-selxozproduktsii-iz-ferganskoy-doliny-postroyat-v-omske-48632723.html

джизакская область

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джизакская область плодоовощная продукция производство