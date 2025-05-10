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https://uz.sputniknews.ru/20250510/djizak-novyy-zavod-pererabotka-plodoovoschnoy-produktsii-49298674.html
В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции
В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции
Sputnik Узбекистан
Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
2025-05-10T16:56+0500
2025-05-10T17:12+0500
джизакская область
плодоовощная продукция
завод
запуск
овощи
переработка
производство
аграрный комплекс
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Шараф-Ришидовском районе Джизакской области состоялась церемония открытия предприятия, специализирующегося на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии "BMB HOLDING" по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год. Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты. На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.
https://uz.sputniknews.ru/20250328/kompleks-dlya-xraneniya-selxozproduktsii-iz-ferganskoy-doliny-postroyat-v-omske-48632723.html
джизакская область
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джизакская область плодоовощная продукция производство
джизакская область плодоовощная продукция производство

В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции

16:56 10.05.2025 (обновлено: 17:12 10.05.2025)
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
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Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Шараф-Ришидовском районе Джизакской области состоялась церемония открытия предприятия, специализирующегося на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ИА "Дунё".
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии "BMB HOLDING" по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области

"Открытие "BMB AGRO PLUS" позволит увеличить экспортный потенциал региона. Благодаря запуску этого предприятия создаются 650 постоянных и более 2 000 сезонных рабочих мест", – отметили в агентстве.

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