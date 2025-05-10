В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции
16:56 10.05.2025 (обновлено: 17:12 10.05.2025)
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
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Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Шараф-Ришидовском районе Джизакской области состоялась церемония открытия предприятия, специализирующегося на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ИА "Дунё".
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии "BMB HOLDING" по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.
© Пресс-служба хокимията Джизакской областиВ Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
В Джизакской области открылся новый завод по переработке плодоовощной продукции.
© Пресс-служба хокимията Джизакской области
"Открытие "BMB AGRO PLUS" позволит увеличить экспортный потенциал региона. Благодаря запуску этого предприятия создаются 650 постоянных и более 2 000 сезонных рабочих мест", – отметили в агентстве.