Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений
10:05 10.05.2025 (обновлено: 10:18 10.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина побывал с рабочим визитом в Москве.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В начале беседы лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.
Напомним, Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Собеседники подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Особое внимание уделили ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С удовлетворением отметили плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.
Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После завершения мероприятий рабочий визит Шавката Мирзиёева в город Москву завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России. После этого президент Узбекистана отбыл в Ташкент.