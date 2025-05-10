Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250510/lidery-uzbekistana-rossii-obsudili-aktualnuyu-povestku-dvustoronnix-otnosheniy-49293421.html
Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений
Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений
Sputnik Узбекистан
Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина побывал с рабочим визитом в городе Москве.
2025-05-10T10:05+0500
2025-05-10T10:18+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
шавкат мирзиёев
владимир путин
инвестиции
торговля
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49293724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9f23bdc84aec1804d49051d8365caff.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале беседы лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в МосквеНапомним, Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.Собеседники подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Особое внимание уделили ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.С удовлетворением отметили плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.После завершения мероприятий рабочий визит Шавката Мирзиёева в город Москву завершился. В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России. После этого президент Узбекистана отбыл в Ташкент.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49293724_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed5d32258d47e3ed232de14963c62ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан парад победы мирзиёев путин встреча
россия узбекистан парад победы мирзиёев путин встреча

Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений

10:05 10.05.2025 (обновлено: 10:18 10.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина побывал с рабочим визитом в Москве.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В начале беседы лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
Напомним, Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Собеседники подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Особое внимание уделили ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С удовлетворением отметили плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.
Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После завершения мероприятий рабочий визит Шавката Мирзиёева в город Москву завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Рабочий визит президента Узбекистана в Москву завершился.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России. После этого президент Узбекистана отбыл в Ташкент.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0