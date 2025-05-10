https://uz.sputniknews.ru/20250510/lidery-uzbekistana-rossii-obsudili-aktualnuyu-povestku-dvustoronnix-otnosheniy-49293421.html

Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений

Мирзиёев и Путин обсудили вопросы укрепления узбекско-российских отношений

Sputnik Узбекистан

Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина побывал с рабочим визитом в городе Москве.

2025-05-10T10:05+0500

2025-05-10T10:05+0500

2025-05-10T10:18+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

шавкат мирзиёев

владимир путин

инвестиции

торговля

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49293724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9f23bdc84aec1804d49051d8365caff.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале беседы лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы.Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в МосквеНапомним, Шавкат Мирзиёев 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.Собеседники подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Особое внимание уделили ускорению подготовки и реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, а также стимулированию кооперационных связей между регионами.С удовлетворением отметили плодотворные гуманитарные обмены, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.После завершения мероприятий рабочий визит Шавката Мирзиёева в город Москву завершился. В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России. После этого президент Узбекистана отбыл в Ташкент.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан парад победы мирзиёев путин встреча