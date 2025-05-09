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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-v-parade-pobedy-v-moskve-49290737.html
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
Sputnik Узбекистан
Также лидер Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
2025-05-09T16:55+0500
2025-05-09T17:14+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
участие
парад победы
москва
россия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нем также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Бразилии Лула да Силва, Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины. Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/putin-vystupleniye-parad-pobedy-moskva-49280438.html
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шавкат мирзиёев участие парад победы москва
шавкат мирзиёев участие парад победы москва

Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

16:55 09.05.2025 (обновлено: 17:14 09.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также лидер Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нем также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Бразилии Лула да Силва, Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы - Sputnik Узбекистан
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
“По завершении Парада Победы Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Российской Федерации Владимира Путина и других глав государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду”, — говорится в сообщении.
Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.
Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.
В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.
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