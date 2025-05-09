Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве
16:55 09.05.2025 (обновлено: 17:14 09.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также лидер Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нем также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Бразилии Лула да Силва, Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
“По завершении Парада Победы Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Российской Федерации Владимира Путина и других глав государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду”, — говорится в сообщении.
Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины.
Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.
В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.