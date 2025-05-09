https://uz.sputniknews.ru/20250509/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-v-parade-pobedy-v-moskve-49290737.html

Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве

Sputnik Узбекистан

Также лидер Узбекистана в сопровождении российского коллеги и глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

2025-05-09T16:55+0500

2025-05-09T16:55+0500

2025-05-09T17:14+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В нем также участвовали Председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Бразилии Лула да Силва, Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.Этот мемориал, воздвигнутый в память о миллионах воинов, включая сыновей Узбекистана, проявивших беспримерное мужество и отдавших жизни во имя Победы, является символом стойкости, героизма и самоотверженного подвига защитников Родины. Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.В рамках участия в торжественных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне в Москве Президент Шавкат Мирзиёев провел неформальные встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, Генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, Президентом Сербии Александром Вучичем и Президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на каналы в соцсетях главы государства.

https://uz.sputniknews.ru/20250509/putin-vystupleniye-parad-pobedy-moskva-49280438.html

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