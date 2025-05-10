https://uz.sputniknews.ru/20250510/oboronnye-vedomstva-uzbekistana-rossii-podpisali-plan-strategicheskogo-partnerstva-49297329.html

Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства

Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства

Sputnik Узбекистан

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.

2025-05-10T14:54+0500

2025-05-10T14:54+0500

2025-05-10T15:00+0500

россия

узбекистан

министерство обороны узбекистана

министерство обороны россии

сотрудничество

партнерство

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве. Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, "потому что без истории не будет будущего".По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html

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