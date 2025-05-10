https://uz.sputniknews.ru/20250510/oboronnye-vedomstva-uzbekistana-rossii-podpisali-plan-strategicheskogo-partnerstva-49297329.html
Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства
Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства
Sputnik Узбекистан
Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
2025-05-10T14:54+0500
2025-05-10T14:54+0500
2025-05-10T15:00+0500
россия
узбекистан
министерство обороны узбекистана
министерство обороны россии
сотрудничество
партнерство
подписание документов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49297470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf6504053e742f9b87f49077a4383054.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве. Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, "потому что без истории не будет будущего".По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49297470_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e70d53c753b57236320db18bd65d239a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минобороны россия узбекистан план подписание сотрудничество белоусов халмухамедов
минобороны россия узбекистан план подписание сотрудничество белоусов халмухамедов
Оборонные ведомства Узбекистана и России подписали план стратегического партнерства
14:54 10.05.2025 (обновлено: 15:00 10.05.2025)
Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 годы. Об этом сообщает
Минобороны РФ.
Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
"Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно", – сказал в ходе встречи министр обороны РФ.
Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.
В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.
"Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади", – подчеркнул министр обороны Узбекистана.
Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, "потому что без истории не будет будущего".
По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 годы.