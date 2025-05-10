https://uz.sputniknews.ru/20250510/promyshlennost-energetika-logistika-uzbekistan-i-vengriya-planiruyut-novye-proekty-49295484.html
Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты
Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты
Sputnik Узбекистан
Сформирован конкретный перечень проектов, которые станут основой для подписания двусторонних соглашений, направленных на углубление узбекско-венгерского стратегического сотрудничества.
2025-05-10T11:29+0500
2025-05-10T11:29+0500
2025-05-10T11:48+0500
венгрия
узбекистан
сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
рабочий визит
промышленность
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48476766_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_bade880dc5c3b262ce45bc592c35efc0.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Рабочая группа во главе с министром инвестиций промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в эти дни посетила Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе рабочего визита узбекская сторона провела ряд конструктивных встреч с представителями правительственных и деловых кругов этой страны. Основное внимание участники встреч уделили вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выявлению новых перспективных направлений взаимодействия, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей. Особый акцент был сделан на развитии совместных проектов в таких ключевых отраслях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, логистика и фармацевтика.
https://uz.sputniknews.ru/20250417/stroitelstvo-aes-uzbekistan-nameren-privlech-vengerskie-kompanii-48921347.html
венгрия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48476766_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_7e7d5e62a4c99a276ba8394d89c8fcd1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан венгрия сотрудничество проекты промышленность
узбекистан венгрия сотрудничество проекты промышленность
Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты
11:29 10.05.2025 (обновлено: 11:48 10.05.2025)
Сформирован конкретный перечень проектов, которые станут основой для подписания двусторонних соглашений, направленных на углубление узбекско-венгерского стратегического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Рабочая группа во главе с министром инвестиций промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в эти дни посетила Венгрию. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В ходе рабочего визита узбекская сторона провела ряд конструктивных встреч с представителями правительственных и деловых кругов этой страны.
Основное внимание участники встреч уделили вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выявлению новых перспективных направлений взаимодействия, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Особый акцент был сделан на развитии совместных проектов в таких ключевых отраслях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, логистика и фармацевтика.
"По итогам встреч и переговоров Рабочей группой сформирован конкретный перечень проектов, которые станут основой для подписания двусторонних соглашений, направленных на углубление узбекско-венгерского стратегического сотрудничества", – подчеркнули в ведомстве.