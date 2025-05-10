https://uz.sputniknews.ru/20250510/promyshlennost-energetika-logistika-uzbekistan-i-vengriya-planiruyut-novye-proekty-49295484.html

Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты

Промышленность, энергетика, логистика: Узбекистан и Венгрия планируют новые проекты

Sputnik Узбекистан

Сформирован конкретный перечень проектов, которые станут основой для подписания двусторонних соглашений, направленных на углубление узбекско-венгерского стратегического сотрудничества.

2025-05-10T11:29+0500

2025-05-10T11:29+0500

2025-05-10T11:48+0500

венгрия

узбекистан

сотрудничество

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

рабочий визит

промышленность

проект

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Рабочая группа во главе с министром инвестиций промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в эти дни посетила Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе рабочего визита узбекская сторона провела ряд конструктивных встреч с представителями правительственных и деловых кругов этой страны. Основное внимание участники встреч уделили вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выявлению новых перспективных направлений взаимодействия, а также практической реализации ранее достигнутых договоренностей. Особый акцент был сделан на развитии совместных проектов в таких ключевых отраслях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, логистика и фармацевтика.

https://uz.sputniknews.ru/20250417/stroitelstvo-aes-uzbekistan-nameren-privlech-vengerskie-kompanii-48921347.html

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