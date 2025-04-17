https://uz.sputniknews.ru/20250417/stroitelstvo-aes-uzbekistan-nameren-privlech-vengerskie-kompanii-48921347.html

Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании

Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании

Sputnik Узбекистан

Узбекская сторона планирует изучить опыт Венгрии в эксплуатации и техническом обслуживании систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах

2025-04-17T13:20+0500

2025-04-17T13:20+0500

2025-04-17T13:20+0500

узбекистан

венгрия

аэс

строительство аэс в узбекистане

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь компании Венгрии к техническому содействию в строительстве атомной электростанции малой мощности в республике, сообщает пресс-служба Узатома.В ходе рабочего визита делегации РУз в эту страну прошли переговоры с Государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Венгрии Атиллой Штайнером, а также с представителями ведущих компаний в области атомной энергетики.Узбекская сторона намерена изучить опыт Венгрии в области атомной энергетики, ядерных технологий, а также современных подходов к эксплуатации и техническому обслуживанию систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.Стороны договорились проработать возможность предоставления целевых квот для студентов из Узбекистана для обучения в профильных вузах Венгрии. Также обсудили перспективы повышения квалификации узбекских специалистов на объектах атомной энергетики Венгрии.

https://uz.sputniknews.ru/20250211/ctroitelstvo-maloy-aes-uzbekistan-mejdunarodnyy-konsortsium-47928608.html

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