https://uz.sputniknews.ru/20250417/stroitelstvo-aes-uzbekistan-nameren-privlech-vengerskie-kompanii-48921347.html
Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании
Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании
Sputnik Узбекистан
Узбекская сторона планирует изучить опыт Венгрии в эксплуатации и техническом обслуживании систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах
2025-04-17T13:20+0500
2025-04-17T13:20+0500
2025-04-17T13:20+0500
узбекистан
венгрия
аэс
строительство аэс в узбекистане
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь компании Венгрии к техническому содействию в строительстве атомной электростанции малой мощности в республике, сообщает пресс-служба Узатома.В ходе рабочего визита делегации РУз в эту страну прошли переговоры с Государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Венгрии Атиллой Штайнером, а также с представителями ведущих компаний в области атомной энергетики.Узбекская сторона намерена изучить опыт Венгрии в области атомной энергетики, ядерных технологий, а также современных подходов к эксплуатации и техническому обслуживанию систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.Стороны договорились проработать возможность предоставления целевых квот для студентов из Узбекистана для обучения в профильных вузах Венгрии. Также обсудили перспективы повышения квалификации узбекских специалистов на объектах атомной энергетики Венгрии.
https://uz.sputniknews.ru/20250211/ctroitelstvo-maloy-aes-uzbekistan-mejdunarodnyy-konsortsium-47928608.html
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строительство аэс узбекистан венгрия компании
строительство аэс узбекистан венгрия компании
Строительство АЭС: Узбекистан намерен привлечь венгерские компании
Узбекская сторона планирует изучить опыт Венгрии в эксплуатации и техническом обслуживании систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Узбекистан намерен привлечь компании Венгрии к техническому содействию в строительстве атомной электростанции малой мощности в республике, сообщает
пресс-служба Узатома.
В ходе рабочего визита делегации РУз в эту страну прошли переговоры с Государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Венгрии Атиллой Штайнером, а также с представителями ведущих компаний в области атомной энергетики.
“Ключевыми темами обсуждения стали вопросы технического содействия в реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Узбекистан, включая решения по техническому водоснабжению АЭС”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона намерена изучить опыт Венгрии в области атомной энергетики, ядерных технологий, а также современных подходов к эксплуатации и техническому обслуживанию систем промышленного сухого охлаждения на энергетических объектах.
Стороны договорились проработать возможность предоставления целевых квот для студентов из Узбекистана для обучения в профильных вузах Венгрии. Также обсудили перспективы повышения квалификации узбекских специалистов на объектах атомной энергетики Венгрии.