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Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане
Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане
Sputnik Узбекистан
В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.
2025-05-10T12:22+0500
2025-05-10T12:22+0500
2025-05-10T12:39+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль в первый день турнира "Большого шлема", который стартовал в Астане с участием сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.Медаль завоевал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории до 66 кг.Уступив в четвертьфинале нейтральному спортсмену Рамазану Абдуллаеву, Тиловов в утешительной схватке смог одолеть Баурджана Нарбаева из Казахстана. А в борьбе за третье место узбекский дзюдоист победил уроженца Китая – Зиянга Суе.В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.
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дзюдо большой шлем астана бронза тиловов
дзюдо большой шлем астана бронза тиловов
Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане
12:22 10.05.2025 (обновлено: 12:39 10.05.2025)
В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль в первый день турнира "Большого шлема", который стартовал в Астане с участием сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
Медаль завоевал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории до 66 кг.
"Мухриддин Тиловов – бронзовый призер "Большого шлема" в Астане. В рамках стартового дня турнира "Большого шлема" по дзюдо в Астане сборная Узбекистана завоевала 1 бронзовую медаль, автором которой стал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории -66 кг", – говорится в сообщении НОК.
Уступив в четвертьфинале нейтральному спортсмену Рамазану Абдуллаеву, Тиловов в утешительной схватке смог одолеть Баурджана Нарбаева из Казахстана. А в борьбе за третье место узбекский дзюдоист победил уроженца Китая – Зиянга Суе.
В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.