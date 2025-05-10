https://uz.sputniknews.ru/20250510/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-medal-turnir-bolshogo-shlema-astana-49295696.html

Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане

Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане

Sputnik Узбекистан

В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.

2025-05-10T12:22+0500

2025-05-10T12:22+0500

2025-05-10T12:39+0500

астана

бронза

медаль

спорт

спортивные соревнования

казахстан

дзюдо

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0a/49295179_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45adbf5bc6e630ca560893cab1dafda.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль в первый день турнира "Большого шлема", который стартовал в Астане с участием сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.Медаль завоевал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории до 66 кг.Уступив в четвертьфинале нейтральному спортсмену Рамазану Абдуллаеву, Тиловов в утешительной схватке смог одолеть Баурджана Нарбаева из Казахстана. А в борьбе за третье место узбекский дзюдоист победил уроженца Китая – Зиянга Суе.В столице Казахстана 9 мая начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.

астана

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дзюдо большой шлем астана бронза тиловов