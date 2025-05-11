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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250511/putin-predlojil-kievu-vozobnovit-pryamye-peregovory-49310311.html
Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Sputnik Узбекистан
Российский лидер предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая
2025-05-11T12:10+0500
2025-05-11T12:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры.Российский лидер уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая в Стамбуле.Он не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.Другие заявления президента РоссииПрезидент РФ поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.Также российский лидер подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле.На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций. C 7 по 10 мая Путин провел встречи с 16 лидерами различных государств.
https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html
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путин киев переговоры возобновление стамбул
путин киев переговоры возобновление стамбул

Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

12:10 11.05.2025
© Sputnik / Гавриил ГригоровПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Российский лидер предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры.
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", — сказал глава РФ в ходе заявления для СМИ.
Российский лидер уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая в Стамбуле.
Он не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.
Другие заявления президента России
Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.
Общая память и уважение к истории объединяет Россию с государствами-единомышленниками.
Переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными.
В торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы приняли участие 27 глав государств. Участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы говорит о консолидации.
Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве.
Россия ценит мужество европейских лидеров, приехавших на парад Победы.
РФ рано или поздно начнет двигаться к восстановлению отношений с Европой.
У России есть надежда на восстановление конструктивных отношений с ЕС.
Инициативы о прекращении огня неоднократно саботировались Киевом.
Киев 130 раз нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам.
Киев нарушил предложенное Россией перемирие уже на следующий день.
Вооруженные силы России пресекли все попытки ВСУ напасть на госграницу России во время майского перемирия.
Попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер.
ВСУ понесли очень большие потери за три дня нарушения перемирия.
Некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов.
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
Россия благодарит посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной.
Россия признательна зарубежным лидерам за усилия по Украине.
Некоторые коллеги на Западе ищут пути урегулирования ситуации на Украине.
Урегулирование конфликта на Украине обсуждали на переговорах в Кремле.
Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной.
Западные кураторы намерены продолжать войну с Россией руками украинцев.
Мир с лихорадочным рытьем окопов и новых опорных пунктов не нужен никому.
Россия стремится выйти на долгосрочный мир в украинском урегулировании.
Россия предлагает Киеву возобновить переговоры, прерванные не Москвой.
Желающие мира не могут не поддержать предложение России о переговорах.
Президент РФ поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.
Также российский лидер подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.
Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле.
На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций. C 7 по 10 мая Путин провел встречи с 16 лидерами различных государств.
Президент Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Кремль: Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
28 апреля, 17:30
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