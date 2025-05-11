https://uz.sputniknews.ru/20250511/putin-predlojil-kievu-vozobnovit-pryamye-peregovory-49310311.html

Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Sputnik Узбекистан

Российский лидер предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая

2025-05-11T12:10+0500

2025-05-11T12:10+0500

2025-05-11T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры.Российский лидер уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая в Стамбуле.Он не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.Другие заявления президента РоссииПрезидент РФ поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.Также российский лидер подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле.На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций. C 7 по 10 мая Путин провел встречи с 16 лидерами различных государств.

https://uz.sputniknews.ru/20250428/kreml-putin-peremirie-80-letiye-pobedy-49076941.html

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