Без предварительных условий: Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
© Sputnik / Гавриил ГригоровПрезидент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Российский лидер предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры.
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими", — сказал глава РФ в ходе заявления для СМИ.
Российский лидер уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров. Он подчеркнул, что их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая в Стамбуле.
Он не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.
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