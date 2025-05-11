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Вкусно, но не полезно: врач развеяла миф о свойствах бананов
Вкусно, но не полезно: врач развеяла миф о свойствах бананов
Sputnik Узбекистан
В каждом банане скрыто по 200 калорий
2025-05-11T22:04+0500
2025-05-11T22:04+0500
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Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используют при их выращивании, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Наталью Новикову.По словам специалиста, то, что бананы богаты магнием, не более, чем миф. Поэтому в рационе их лучше заменить другими продуктами.Она добавила, что этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке.
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бананы врач калории
бананы врач калории

Вкусно, но не полезно: врач развеяла миф о свойствах бананов

22:04 11.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовБананы
Бананы - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В каждом банане скрыто по 200 калорий.
Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используют при их выращивании, сообщает РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Наталью Новикову.
"Сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — пояснила она.
По словам специалиста, то, что бананы богаты магнием, не более, чем миф. Поэтому в рационе их лучше заменить другими продуктами.
"Если говорить о магнии, то в банане этого магния "кот наплакал", да еще неизвестно какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью", — советует Новикова.
Она добавила, что этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке.
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