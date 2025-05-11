Вкусно, но не полезно: врач развеяла миф о свойствах бананов

"Сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — пояснила она.