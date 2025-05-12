https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-rasskazat-istoriyu-s-pomoschyu-fotografiy-49326748.html
Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий
Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий
Sputnik Узбекистан
На SputnikPRO в Ташкенте директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" расскажет о требованиях к СМИ в сфере работы с медиа, вызовах современного общества, которые стоят перед фотожурналистами
2025-05-12T18:00+0500
2025-05-12T18:00+0500
2025-05-12T18:00+0500
узбекистан
ташкент
мастер-класс
sputnikpro
миа "россия сегодня"
фотограф
журналистика
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. “Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.Спикером выступит директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.Участники семинара узнают:Время и место проведения мероприятия:14 мая в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127 (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, 8).Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев
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фотожурналистика sputnikpro ташкент
фотожурналистика sputnikpro ташкент
Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий
На SputnikPRO в Ташкенте директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" расскажет о требованиях к СМИ в сфере работы с медиа, вызовах современного общества, которые стоят перед фотожурналистами.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. “Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.
Спикером выступит директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.
Участники семинара узнают:
основные задачи фотожурналистики;
требования к СМИ в сфере работы с медиа;
какие вызовы современного общества стоят перед фотожурналистами.
Время и место проведения мероприятия:
14 мая в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ,
аудитория № 127 (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, 8).
Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев