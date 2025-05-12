https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-rasskazat-istoriyu-s-pomoschyu-fotografiy-49326748.html

Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий

Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий

Sputnik Узбекистан

На SputnikPRO в Ташкенте директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" расскажет о требованиях к СМИ в сфере работы с медиа, вызовах современного общества, которые стоят перед фотожурналистами

2025-05-12T18:00+0500

2025-05-12T18:00+0500

2025-05-12T18:00+0500

узбекистан

ташкент

мастер-класс

sputnikpro

миа "россия сегодня"

фотограф

журналистика

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. “Фотожурналистика: как рассказать историю с помощью фотографий” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.Спикером выступит директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.Участники семинара узнают:Время и место проведения мероприятия:14 мая в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127 (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, 8).Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев

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