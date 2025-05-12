https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-vernut-produktivnost-posle-prazdnikov-49319110.html

Синдром "разбитого бойца": как вернуть продуктивность после праздников

Синдром "разбитого бойца": как вернуть продуктивность после праздников

Sputnik Узбекистан

Эксперт: Ждать "правильного вдохновения" для работы – опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе.

2025-05-12T22:03+0500

2025-05-12T22:03+0500

2025-05-12T22:03+0500

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Исследования показывают, что первые рабочие дни после праздников даются тяжело. Падение продуктивности может составлять от 15 до 30% в зависимости от сферы деятельности и культуры компании. Как вернуть рабочий настрой радио Sputnik рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.По ее словам, после праздников или новогодних каникул у большинства сотрудников наблюдается снижение концентрации внимания, мотивации, медленно принимаются решения, чувствуется усталость и даже апатия.Она дала рекомендации работодателям, как помочь сотрудникам вернуться в рабочий режим.Ждать "правильного вдохновения" для работы — опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе, предупредила эксперт.Маленькие достижения восстанавливают веру в свои силы гораздо быстрее, чем попытки прыгнуть выше головы с первой же минуты, резюмировала бизнес-психолог.

https://uz.sputniknews.ru/20250507/kak-projit-mesyats-pochti-bez-deneg-49229484.html

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праздники продуктивность эксперт