https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-vernut-produktivnost-posle-prazdnikov-49319110.html
Синдром "разбитого бойца": как вернуть продуктивность после праздников
Синдром "разбитого бойца": как вернуть продуктивность после праздников
Sputnik Узбекистан
Эксперт: Ждать "правильного вдохновения" для работы – опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе.
2025-05-12T22:03+0500
2025-05-12T22:03+0500
2025-05-12T22:03+0500
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психология
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Исследования показывают, что первые рабочие дни после праздников даются тяжело. Падение продуктивности может составлять от 15 до 30% в зависимости от сферы деятельности и культуры компании. Как вернуть рабочий настрой радио Sputnik рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.По ее словам, после праздников или новогодних каникул у большинства сотрудников наблюдается снижение концентрации внимания, мотивации, медленно принимаются решения, чувствуется усталость и даже апатия.Она дала рекомендации работодателям, как помочь сотрудникам вернуться в рабочий режим.Ждать "правильного вдохновения" для работы — опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе, предупредила эксперт.Маленькие достижения восстанавливают веру в свои силы гораздо быстрее, чем попытки прыгнуть выше головы с первой же минуты, резюмировала бизнес-психолог.
https://uz.sputniknews.ru/20250507/kak-projit-mesyats-pochti-bez-deneg-49229484.html
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праздники продуктивность эксперт
праздники продуктивность эксперт
Синдром "разбитого бойца": как вернуть продуктивность после праздников
Эксперт: ждать "правильного вдохновения" для работы — опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе.
Исследования показывают, что первые рабочие дни после праздников даются тяжело. Падение продуктивности может составлять от 15 до 30% в зависимости от сферы деятельности и культуры компании. Как вернуть рабочий настрой радио Sputnik
рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.
По ее словам, после праздников или новогодних каникул у большинства сотрудников наблюдается снижение концентрации внимания, мотивации, медленно принимаются решения, чувствуется усталость и даже апатия.
"Это связано с тем, что режим сна, бодрствования и активности сбивается, а мозг начинает ассоциировать "праздники = отдых", и ему трудно перестроиться обратно на режим "праздники закончились — работаем", — пояснила эксперт.
Она дала рекомендации работодателям, как помочь сотрудникам вернуться в рабочий режим.
"Во-первых, это — мягкий старт. В первую рабочую неделю надо избегать жестких дедлайнов, тяжелых совещаний и полноценной нагрузки. Дать себе время на "разогрев". Также пригодиться планирование недели. Расставить приоритеты в делах: что действительно важно сделать в первую очередь, а что можно отложить на несколько дней. Нужно сфокусировать внимание на маленьких успехах, поддерживать позитивный настрой. Не будет лишней неформальная короткая встреча "как прошли праздники", плюс легкая настройка на предстоящие цели", — пояснила Куликова-Цай.
Ждать "правильного вдохновения" для работы — опасная ловушка, рабочий настрой приходит не до действий, а в процессе, предупредила эксперт.
"После длинных выходных синдром "разбитого бойца" — не лень и не слабость характера. Это — физиология. Мозгу требуется от 2 до 5 дней, чтобы переключиться с режима отдыха в режим активной работы. Позвольте себе это время на адаптацию. Главное правило: не требовать от себя сверхскоростей сразу. Не обрывайте каникулы резко, как скатерть со стола. В последний выходной день уделите 30 минут спокойному планированию. Запишите одну легкую задачу для старта понедельника: разберите почту, проведите короткую рабочую встречу, выполните быстрые рутинные задания", — советует Юлия Куликова-Цай.
Маленькие достижения восстанавливают веру в свои силы гораздо быстрее, чем попытки прыгнуть выше головы с первой же минуты, резюмировала бизнес-психолог.