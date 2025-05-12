https://uz.sputniknews.ru/20250512/russia-pomosh-dety-uzbekistan-rak-49318682.html

Нет “своих” и “чужих”: как в России помогают онкобольным детям из Узбекистана

Нет “своих” и “чужих”: как в России помогают онкобольным детям из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Один из российских благотворительных фондов помог более 500 детям из Узбекистана получить в России лечение от рака.

2025-05-12T11:00+0500

2025-05-12T11:00+0500

2025-05-12T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. C 12 по 18 мая проходит ежегодная Всемирная неделя повышения осведомленности о ретинобластоме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Злокачественная опухоль сетчатки глаза развивается преимущественно у детей. В Узбекистане об этом заболевании говорят мало, между тем это одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей глаз у детей.Российский благотворительный фонд "Настенька" оказывает помощь маленьким пациентам из стран СНГ, приезжающим лечиться в Россию. Основатель и председатель фонда Джамиля Алиева рассказывает, что из 6 детей из Узбекистана, которым фонд помог в прошлом году, — трое боролись с ретинобластомой. Российский благотворительный фонд "Настенька" — один из немногих, кто помогает не только россиянам, но и детям из стран СНГ. За 23 года деятельности помощь получили более семи тыс. детей, примерно 40% из них — из государств Содружества.Фонд помог более чем 500 детям из Узбекистана.Что касается ретинобластомы, то за последние годы российская медицина достигла больших успехов в борьбе с этим недугом. По словам Джамили Алиевой, сейчас спасти жизнь и даже сохранить зрение пациенту возможно в 90% случаев, но большое значение все же имеет своевременное начало лечения.Кроме того, появилась возможность спрогнозировать заболевание в семьях, где есть случаи ретинобластомы. Ведь это заболевание передается по наследству: могут заболеть сразу нескольких детей в одной семье.Однако, как отмечает Джамиля Алиева, не все благотворительные фонды готовы оплачивать подопечным лечение за границей. Поэтому у многих пациентов из других стран возникают трудности по приезду на лечение в другую страну.Кроме оплаты лечения, она также выделяет и другие трудности, которые возникают у семей из стран СНГ: оплату перелета, аренду жилья, транспорта, а иногда и языковой барьер.Сейчас фонд оказывает помощь за счет пожертвований россиян. Ситуация с переводом денег из других стран во многих случаях осложняется на фоне антироссийских санкций.Поэтому, по ее словам, очень важно наладить контакт, например, между благотворительными организациями стран СНГ, с диаспорами, представительствами и т. д. Тогда появляется шанс спасти еще больше детских жизней.

https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistane-besplatnye-operatsii-udaleniye-katarakty-48875838.html

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