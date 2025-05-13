https://uz.sputniknews.ru/20250513/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-vvp-uzbekistana-v-i-kvartale-2025-goda--infografika-49332704.html

Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года — инфографика

Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года — инфографика

Sputnik Узбекистан

Согласно данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-марте этого года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП республики снизилась по сравнению с прошлым годом.

2025-05-13T14:30+0500

2025-05-13T14:30+0500

2025-05-13T14:30+0500

инфографика

узбекистан

ввп

экономика

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В первом квартале 2025 года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 32%. В прошлом году — 34,8% от ВВП.По итогам января – марта 2025 года валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой экономики в республике составила 106,8 трлн сумов.При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 26,2%, или 28 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 73,8% (78,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (84,1%). В строительстве она составляет 41,5%, в сфере услуг — 36,2%, а в промышленности — 8,5%.Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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