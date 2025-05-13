https://uz.sputniknews.ru/20250513/eaeu-pilotnyy-proyekt-transport-dokumenty-49333680.html

ЕАЭС: запустили пилотный проект для ускорения получения и проверки транспортных документов

ЕАЭС: запустили пилотный проект для ускорения получения и проверки транспортных документов

Sputnik Узбекистан

Речь идет о применении электронных международных транспортных накладных e-CMR

2025-05-13T12:10+0500

2025-05-13T12:10+0500

2025-05-13T14:10+0500

еаэс

пилотный проект

транспорт

цифровизация

еэк

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В ЕАЭС приступили к проведению пилотного проекта, реализация которого ускорит процессы получения и проверки транспортных документов, а также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева состоялось первое заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR.К диалогу пригласили представителей уполномоченных органов государств-членов в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, научных организаций, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота.Основная цель пилотного проекта — обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны".Участники обсудили ряд организационных вопросов, определили сроки и порядок проведения пилотного проекта. Для его запуска государствам-членам предстоит определить единый формат электронной международной транспортной накладной e-CMR, решить вопрос с признанием юридической значимости электронных сведений e-CMR при трансграничном информационном взаимодействии и определить порядок информационного взаимодействия операторов электронного документооборота и доверенной третьей стороны."От результатов нашей с вами работы зависит не только скорость перехода на юридически значимый электронный документооборот при международных автомобильных перевозках, но и успешность полноценной реализации ряда интеграционных направлений, таких как внедрение механизма прослеживаемости и создание экосистемы цифровых транспортных коридоров", — отметил Арзыбек Кожошев.

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