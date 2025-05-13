https://uz.sputniknews.ru/20250513/mchs-komandno-shtabnye-ucheniya-tashkent-49337449.html

МЧС проведет командно-штабные учения в Ташкенте

МЧС проведет командно-штабные учения в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Цель — отработка действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидация

2025-05-13T16:20+0500

2025-05-13T16:20+0500

2025-05-13T16:20+0500

узбекистан

ташкент

мчс узбекистана

учения

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В столице Узбекистана 14 – 16 мая пройдут командно-штабные учения структур МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.Их организуют в Мирзо-Улугбекском районе для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидации.Также в пресс-службе призвали блогеров, граждан и администраторов соцсетей избегать неправильной интерпретации материалов, связанных с процессом учений.Ранее, 4 и 5 мая, аналогичные мероприятия прошли на территории таких крупных объектов столицы, как ТЦ "Паркент", рынок "Янгиабад" и торговый комплекс "Урикзор".

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мчс учения ташкент