https://uz.sputniknews.ru/20250513/mchs-komandno-shtabnye-ucheniya-tashkent-49337449.html
МЧС проведет командно-штабные учения в Ташкенте
МЧС проведет командно-штабные учения в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Цель — отработка действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидация
2025-05-13T16:20+0500
2025-05-13T16:20+0500
2025-05-13T16:20+0500
узбекистан
ташкент
мчс узбекистана
учения
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В столице Узбекистана 14 – 16 мая пройдут командно-штабные учения структур МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.Их организуют в Мирзо-Улугбекском районе для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидации.Также в пресс-службе призвали блогеров, граждан и администраторов соцсетей избегать неправильной интерпретации материалов, связанных с процессом учений.Ранее, 4 и 5 мая, аналогичные мероприятия прошли на территории таких крупных объектов столицы, как ТЦ "Паркент", рынок "Янгиабад" и торговый комплекс "Урикзор".
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мчс учения ташкент
МЧС проведет командно-штабные учения в Ташкенте
Цель — отработка действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидация.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
В столице Узбекистана 14 – 16 мая пройдут командно-штабные учения структур МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает
пресс-служба ведомства.
Их организуют в Мирзо-Улугбекском районе для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и их ликвидации.
"Плановые мероприятия призваны повысить готовность структур к оперативному реагированию на различные виды угроз", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе призвали блогеров, граждан и администраторов соцсетей избегать неправильной интерпретации материалов, связанных с процессом учений.
Ранее, 4 и 5 мая, аналогичные мероприятия прошли на территории таких крупных объектов столицы, как ТЦ "Паркент", рынок "Янгиабад" и торговый комплекс "Урикзор".