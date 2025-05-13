https://uz.sputniknews.ru/20250513/molodejnyy-teatr-uzbekistana-rossiya-gastroli-49329723.html
Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в России
Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в России
Sputnik Узбекистан
Показы, рассчитанные на юную и взрослую аудитории, прошли в городах Калуга и Истра
2025-05-13T09:51+0500
2025-05-13T09:51+0500
2025-05-13T10:43+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в РФ, сообщает Посольство России в РУз. Показы прошли в городах Калуга и Истра. Со 2 по 9 мая юным российским театралам представили спектакли "Озорник" по повести узбекского писателя, поэта и публициста Гафура Гуляма, где используют приемы, характерные для площадного театра масхарабозов, – комических актеров (как скоморохи на Руси) и "Дар возлюбленной Принцессе" по мотивам народной сказки "Орзиджан и Камбарджан", который относится к так называемым "парадоксальным", или "умным" сказкам. Взрослой аудитории показали премьерный спектакль этого сезона "Казбек: судьба героя". Он основан на биографии Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, уроженца Ферганской области, участника Великой Отечественной войны и партизанского движения в Белоруссии на территориях Могилевской и Витебской областей, командира отделения разведки 5-го отряда партизанской бригады "Чекист". "Казбек" — это его партизанская кличка. "Артисты Молодежного театра Узбекистана рассказали вдохновляющую историю о мужестве, чести и преданности Родине, приуроченную к юбилею Великой Победы. Постановка прошла с большим успехом: зрители тепло принимали каждую сцену, сопереживали герою. Атмосфера была по-настоящему душевной, наполненной эмоциями и искренними аплодисментами", — говорится в сообщении.
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молодежный театр узбекистан гастроли россия калуга истра
молодежный театр узбекистан гастроли россия калуга истра
Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в России
09:51 13.05.2025 (обновлено: 10:43 13.05.2025)
Показы, рассчитанные на юную и взрослую аудитории, прошли в городах Калуга и Истра.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Молодежный театр Узбекистана выступил с гастролями в РФ, сообщает
Посольство России в РУз.
Показы прошли в городах Калуга и Истра.
Со 2 по 9 мая юным российским театралам представили спектакли "Озорник" по повести узбекского писателя, поэта и публициста Гафура Гуляма, где используют приемы, характерные для площадного театра масхарабозов, – комических актеров (как скоморохи на Руси) и "Дар возлюбленной Принцессе" по мотивам народной сказки "Орзиджан и Камбарджан", который относится к так называемым "парадоксальным", или "умным" сказкам.
Взрослой аудитории показали премьерный спектакль этого сезона "Казбек: судьба героя".
Он основан на биографии Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, уроженца Ферганской области, участника Великой Отечественной войны и партизанского движения в Белоруссии на территориях Могилевской и Витебской областей, командира отделения разведки 5-го отряда партизанской бригады "Чекист". "Казбек" — это его партизанская кличка.
"Артисты Молодежного театра Узбекистана рассказали вдохновляющую историю о мужестве, чести и преданности Родине, приуроченную к юбилею Великой Победы. Постановка прошла с большим успехом: зрители тепло принимали каждую сцену, сопереживали герою. Атмосфера была по-настоящему душевной, наполненной эмоциями и искренними аплодисментами", — говорится в сообщении.