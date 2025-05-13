https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekistan-vpervye-primet-genassambleyu-olimpiyskogo-soveta-azii-49330538.html
Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии
Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии
Sputnik Узбекистан
В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии
2025-05-13T11:00+0500
2025-05-13T11:00+0500
2025-05-13T11:00+0500
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спорт
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии, сообщает НОК. Об этом было объявлено на 45-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОCА), которая проходила 11-12 мая в Кувейте. В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии. Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом Олимпийского совета Азии, в котором участвуют представители Национальных Олимпийских комитетов 45 стран континента. Напомним, что в 2022 году Ташкент принимал заседание Исполнительного комитета ОСА.
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узбекистан генеральная ассамблея олимпийского совета азии
узбекистан генеральная ассамблея олимпийского совета азии
Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии
В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии, сообщает
НОК.
Об этом было объявлено на 45-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОCА), которая проходила 11-12 мая в Кувейте.
"Предложение Генерального директора ОСА Хусейна Аль Мусаллама о проведении Генеральной Ассамблеи в Ташкенте в 2026 году было единогласно поддержано участниками мероприятия. Это еще раз подтверждает высокое внимание, уделяемое в стране спорту и олимпийскому движению, ее авторитет на международной арене", — говорится в сообщении.
В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии.
Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом Олимпийского совета Азии, в котором участвуют представители Национальных Олимпийских комитетов 45 стран континента.
Напомним, что в 2022 году Ташкент принимал заседание Исполнительного комитета ОСА.