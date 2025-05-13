Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии

"Предложение Генерального директора ОСА Хусейна Аль Мусаллама о проведении Генеральной Ассамблеи в Ташкенте в 2026 году было единогласно поддержано участниками мероприятия. Это еще раз подтверждает высокое внимание, уделяемое в стране спорту и олимпийскому движению, ее авторитет на международной арене", — говорится в сообщении.