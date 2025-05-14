https://uz.sputniknews.ru/20250514/mirziyoyev-vstrecha-gazpromneft-49340893.html

Президент Узбекистана встретился с председателем правления ПАО "Газпром нефть"

Президент Узбекистана встретился с председателем правления ПАО "Газпром нефть"

Sputnik Узбекистан

Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана"

2025-05-14T09:50+0500

2025-05-14T09:50+0500

2025-05-14T09:51+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

встреча

"газпром нефть"

политика

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества с ведущей компанией РФ в топливно-энергетическом комплексе. Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана".

https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekneftegaz-kazmunaygaz-dorojnaya-karta-49335341.html

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президент узбекистана встреча "газпром нефть"