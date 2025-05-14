https://uz.sputniknews.ru/20250514/mirziyoyev-vstrecha-gazpromneft-49340893.html
Президент Узбекистана встретился с председателем правления ПАО "Газпром нефть"
Президент Узбекистана встретился с председателем правления ПАО "Газпром нефть"
Sputnik Узбекистан
Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана"
2025-05-14T09:50+0500
2025-05-14T09:50+0500
2025-05-14T09:51+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
встреча
"газпром нефть"
политика
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества с ведущей компанией РФ в топливно-энергетическом комплексе. Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана".
https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekneftegaz-kazmunaygaz-dorojnaya-karta-49335341.html
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президент узбекистана встреча "газпром нефть"
президент узбекистана встреча "газпром нефть"
Президент Узбекистана встретился с председателем правления ПАО "Газпром нефть"
09:50 14.05.2025 (обновлено: 09:51 14.05.2025)
Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает
пресс-служба главы республики.
Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества с ведущей компанией РФ в топливно-энергетическом комплексе.
"Рассмотрены возможности углубления кооперации в области поставок нефтепродуктов, освоения трудноизвлекаемых месторождений и цифровизации отрасли", — говорится в сообщении.
Александр Дюков находится в Ташкенте в рамках программы Международного форума "Нефть и газ Узбекистана".