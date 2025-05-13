https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekneftegaz-kazmunaygaz-dorojnaya-karta-49335341.html
Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту
Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте стартовала Энергетическая неделя. Программа включает выставки, форумы, панельные и технические сессии. Основное внимание уделяют вопросам устойчивого развития, “зеленой” энергетики и модернизации отрасли
2025-05-13T13:20+0500
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выставка
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и АО "КазМунайГаз" подписали "Дорожную карту" по расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекской компании.В Ташкенте стартовала "Энергетическая неделя Узбекистана", в рамках которой организована 27-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2025".На полях выставки прошли переговоры между председателем правления АО "Узбекнефтегаз" и руководителем АО "КазМунайГаз". В фокусе внимания сторон находились вопросы сотрудничества в области переработки газа, добычи углеводородов и производства новых видов топлива.Также речь шла о возможности расширения географии совместных проектов, повышении эффективности использования ресурсной базы, использовании производственной и транспортной инфраструктуры обеих компаний.Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкойС 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя — мероприятие топливно-энергетического сектора РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Основное внимание ее участники уделяют вопросам устойчивого развития, “зеленой” энергетики и модернизации отрасли.Ключевые энергетические события недели:В выставке участвуют 465 компаний из 34 стран, в том числе Россия и Узбекистан.Россию представляют 28 компаний, включая Газпром, Росатом, Северсталь, Уральскую сталь и Татнефть. Также участвуют коллективные стенды Пермского края, Башкортостана, Карелии и Московской области. Узбекистан представлен 27 производителями и стендом нефтегазовой компании с участием 10 профильных предприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20250424/ugol-neft-gaz-dobycha-uzbekistan-49034356.html
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энергетическая неделя ташкент узбекнефтегаз казмунайгаз дорожная карта
энергетическая неделя ташкент узбекнефтегаз казмунайгаз дорожная карта
Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту
13:20 13.05.2025 (обновлено: 14:16 13.05.2025)
В Ташкенте стартовала Энергетическая неделя. Программа включает выставки, форумы, панельные и технические сессии. Основное внимание уделяют вопросам устойчивого развития, “зеленой” энергетики и модернизации отрасли.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
АО "Узбекнефтегаз" и АО "КазМунайГаз" подписали "Дорожную карту" по расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщает
пресс-служба узбекской компании.
В Ташкенте стартовала "Энергетическая неделя Узбекистана", в рамках которой организована 27-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2025".
На полях выставки прошли переговоры между председателем правления АО "Узбекнефтегаз" и руководителем АО "КазМунайГаз". В фокусе внимания сторон находились вопросы сотрудничества в области переработки газа, добычи углеводородов и производства новых видов топлива.
Также речь шла о возможности расширения географии совместных проектов, повышении эффективности использования ресурсной базы, использовании производственной и транспортной инфраструктуры обеих компаний.
"По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по расширению взаимовыгодного сотрудничества между компаниями", — говорится в сообщении.
С 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя — мероприятие топливно-энергетического сектора РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основное внимание ее участники уделяют вопросам устойчивого развития, “зеленой” энергетики и модернизации отрасли.
Ключевые энергетические события недели:
27-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана — OGU 2025";
18-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии — "Power Uzbekistan 2025";
Специализированная секция зеленых энергосберегающих технологий — "GETCA 2025";
5-я Международная энергетическая конференция;
В выставке участвуют 465 компаний из 34 стран, в том числе Россия и Узбекистан.
Россию представляют 28 компаний, включая Газпром, Росатом, Северсталь, Уральскую сталь и Татнефть. Также участвуют коллективные стенды Пермского края, Башкортостана, Карелии и Московской области. Узбекистан представлен 27 производителями и стендом нефтегазовой компании с участием 10 профильных предприятий.