https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-novaya-redaktsiya-zakon-avtodorogi-49343123.html

В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"

В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"

Sputnik Узбекистан

Документ будет включать механизм "планирования дорожной деятельности", а также требование учитывать общественное мнение при строительстве

2025-05-14T12:10+0500

2025-05-14T12:10+0500

2025-05-14T12:10+0500

узбекистан

общество

автомобили

дороги

автотрасса

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", сообщает пресс-служба президента. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. В текущем году запланировано строительство и ремонт 7 тыс. километров дорог общего пользования и 231 моста, покрытие щебнем 13 тыс. километров грунтовых дорог, строительство 400 километров дорог с цементобетонным покрытием, а также создание 72 комплексов дорожного сервиса вдоль магистралей. Как отмечалось, при определении новых проектов особое внимание уделяют текущему состоянию и уровню загруженности дорог. Сегодня совместно с международными финансовыми институтами реализуют шесть крупных проектов по реконструкции 1,2 тыс. километров дорог. Для реализации этих проектов привлекут средства Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. По словам главы республики, самым важным вопросом является качественное содержание дорог. Он поручил развивать придорожную инфраструктуру, создавать удобства для населения. Говорили и о том, что на перевале Камчик был введен в эксплуатацию стационарный пост весового контроля. Аналогичные посты необходимо создать и на других дорогах с высоким грузопотоком. Еще один важный аспект — законодательная база сферы. Закон "Об автомобильных дорогах", принятый около 20 лет назад, не соответствует современным требованиям и не учитывает реформы последних лет и актуальные вопросы. Также предусматривается компенсация затрат на восстановление дорог после прокладки коммуникационных сетей. Кроме того, документ определит правовую основу платных дорог, требования к размещению объектов сервиса в придорожных зонах, отрегулирует движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. В ходе презентации ответственные лица доложили о реализации проектов по строительству альтернативных дорог на основе государственно-частного партнерства.Для справки: за последние два года на строительство, ремонт и содержание дорог в Узбекистане направили 26 трлн сумов, отремонтировали в общей сложности 40 тыс. километров дорог и 540 мостов. Средства, привлеченные в сферу из-за рубежа, увеличились в три раза.

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