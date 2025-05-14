В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Документ будет включать механизм "планирования дорожной деятельности", а также требование учитывать общественное мнение при строительстве.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В текущем году запланировано строительство и ремонт 7 тыс. километров дорог общего пользования и 231 моста, покрытие щебнем 13 тыс. километров грунтовых дорог, строительство 400 километров дорог с цементобетонным покрытием, а также создание 72 комплексов дорожного сервиса вдоль магистралей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, при определении новых проектов особое внимание уделяют текущему состоянию и уровню загруженности дорог. Сегодня совместно с международными финансовыми институтами реализуют шесть крупных проектов по реконструкции 1,2 тыс. километров дорог.
"Планируется начать еще четыре проекта. Среди них — вынос магистрали А-380 за пределы городов Турткуля и Беруни, ремонт 516 километров дорог в Каракалпакстане и Хорезмской области, строительство дорог с цементобетонным покрытием на участках Термез – Денау и Сырдарья – Бахт", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для реализации этих проектов привлекут средства Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
По словам главы республики, самым важным вопросом является качественное содержание дорог. Он поручил развивать придорожную инфраструктуру, создавать удобства для населения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Говорили и о том, что на перевале Камчик был введен в эксплуатацию стационарный пост весового контроля. Аналогичные посты необходимо создать и на других дорогах с высоким грузопотоком.
Еще один важный аспект — законодательная база сферы. Закон "Об автомобильных дорогах", принятый около 20 лет назад, не соответствует современным требованиям и не учитывает реформы последних лет и актуальные вопросы.
"В связи с этим готовится новая редакция закона, в которой, в частности, планируется внедрить механизм "планирования дорожной деятельности", чтобы развивать инфраструктуру дорог в соответствии с растущими потребностями населения и экономики. Вводятся строгие требования учитывать мнение общественности, воздействие на окружающую среду, а также обязательное создание безбарьерной среды для пешеходов", — говорится в сообщении.
Также предусматривается компенсация затрат на восстановление дорог после прокладки коммуникационных сетей.
Кроме того, документ определит правовую основу платных дорог, требования к размещению объектов сервиса в придорожных зонах, отрегулирует движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
В ходе презентации ответственные лица доложили о реализации проектов по строительству альтернативных дорог на основе государственно-частного партнерства.
Для справки: за последние два года на строительство, ремонт и содержание дорог в Узбекистане направили 26 трлн сумов, отремонтировали в общей сложности 40 тыс. километров дорог и 540 мостов. Средства, привлеченные в сферу из-за рубежа, увеличились в три раза.