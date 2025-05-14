Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-novaya-redaktsiya-zakon-avtodorogi-49343123.html
В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"
В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"
Sputnik Узбекистан
Документ будет включать механизм "планирования дорожной деятельности", а также требование учитывать общественное мнение при строительстве
2025-05-14T12:10+0500
2025-05-14T12:10+0500
узбекистан
общество
автомобили
дороги
автотрасса
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1e/45424533_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3973e4d2e75c579a5aa3205cca2072e1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", сообщает пресс-служба президента. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. В текущем году запланировано строительство и ремонт 7 тыс. километров дорог общего пользования и 231 моста, покрытие щебнем 13 тыс. километров грунтовых дорог, строительство 400 километров дорог с цементобетонным покрытием, а также создание 72 комплексов дорожного сервиса вдоль магистралей. Как отмечалось, при определении новых проектов особое внимание уделяют текущему состоянию и уровню загруженности дорог. Сегодня совместно с международными финансовыми институтами реализуют шесть крупных проектов по реконструкции 1,2 тыс. километров дорог. Для реализации этих проектов привлекут средства Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. По словам главы республики, самым важным вопросом является качественное содержание дорог. Он поручил развивать придорожную инфраструктуру, создавать удобства для населения. Говорили и о том, что на перевале Камчик был введен в эксплуатацию стационарный пост весового контроля. Аналогичные посты необходимо создать и на других дорогах с высоким грузопотоком. Еще один важный аспект — законодательная база сферы. Закон "Об автомобильных дорогах", принятый около 20 лет назад, не соответствует современным требованиям и не учитывает реформы последних лет и актуальные вопросы. Также предусматривается компенсация затрат на восстановление дорог после прокладки коммуникационных сетей. Кроме того, документ определит правовую основу платных дорог, требования к размещению объектов сервиса в придорожных зонах, отрегулирует движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. В ходе презентации ответственные лица доложили о реализации проектов по строительству альтернативных дорог на основе государственно-частного партнерства.Для справки: за последние два года на строительство, ремонт и содержание дорог в Узбекистане направили 26 трлн сумов, отремонтировали в общей сложности 40 тыс. километров дорог и 540 мостов. Средства, привлеченные в сферу из-за рубежа, увеличились в три раза.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1e/45424533_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_5a7fe1981760379c946e6672246ac37a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан закон автомобильные дороги
узбекистан закон автомобильные дороги

В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах"

12:10 14.05.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу
В Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Документ будет включать механизм "планирования дорожной деятельности", а также требование учитывать общественное мнение при строительстве.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане примут новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В текущем году запланировано строительство и ремонт 7 тыс. километров дорог общего пользования и 231 моста, покрытие щебнем 13 тыс. километров грунтовых дорог, строительство 400 километров дорог с цементобетонным покрытием, а также создание 72 комплексов дорожного сервиса вдоль магистралей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, при определении новых проектов особое внимание уделяют текущему состоянию и уровню загруженности дорог. Сегодня совместно с международными финансовыми институтами реализуют шесть крупных проектов по реконструкции 1,2 тыс. километров дорог.
"Планируется начать еще четыре проекта. Среди них — вынос магистрали А-380 за пределы городов Турткуля и Беруни, ремонт 516 километров дорог в Каракалпакстане и Хорезмской области, строительство дорог с цементобетонным покрытием на участках Термез – Денау и Сырдарья – Бахт", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для реализации этих проектов привлекут средства Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
По словам главы республики, самым важным вопросом является качественное содержание дорог. Он поручил развивать придорожную инфраструктуру, создавать удобства для населения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая ознакомился с презентацией о результативности работы и запланированных проектах в сфере дорожного хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Говорили и о том, что на перевале Камчик был введен в эксплуатацию стационарный пост весового контроля. Аналогичные посты необходимо создать и на других дорогах с высоким грузопотоком.
Еще один важный аспект — законодательная база сферы. Закон "Об автомобильных дорогах", принятый около 20 лет назад, не соответствует современным требованиям и не учитывает реформы последних лет и актуальные вопросы.
"В связи с этим готовится новая редакция закона, в которой, в частности, планируется внедрить механизм "планирования дорожной деятельности", чтобы развивать инфраструктуру дорог в соответствии с растущими потребностями населения и экономики. Вводятся строгие требования учитывать мнение общественности, воздействие на окружающую среду, а также обязательное создание безбарьерной среды для пешеходов", — говорится в сообщении.
Также предусматривается компенсация затрат на восстановление дорог после прокладки коммуникационных сетей.
Кроме того, документ определит правовую основу платных дорог, требования к размещению объектов сервиса в придорожных зонах, отрегулирует движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
В ходе презентации ответственные лица доложили о реализации проектов по строительству альтернативных дорог на основе государственно-частного партнерства.
Для справки: за последние два года на строительство, ремонт и содержание дорог в Узбекистане направили 26 трлн сумов, отремонтировали в общей сложности 40 тыс. километров дорог и 540 мостов. Средства, привлеченные в сферу из-за рубежа, увеличились в три раза.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0