https://uz.sputniknews.ru/20250514/v-eaeu-budut-vzaimno-priznavat-uchenye-zvaniya-49341660.html

В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания

В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания

Sputnik Узбекистан

Соответствующее соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в государствах Союза, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом.

2025-05-14T11:00+0500

2025-05-14T11:00+0500

2025-05-14T11:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

ученые

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В странах ЕАЭС готовятся к взаимному признанию ученых званий, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Союза для проведения внутригосударственного согласования проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях.Он предусматривает прямое признание документов об ученых званиях, присвоенных в государствах ЕАЭС, в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной научной деятельности в других государствах Союза.Напомним, что в мае 2024-го вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20250513/eaeu-pilotnyy-proyekt-transport-dokumenty-49333680.html

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