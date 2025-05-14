https://uz.sputniknews.ru/20250514/v-eaeu-budut-vzaimno-priznavat-uchenye-zvaniya-49341660.html
В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания
В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания
Sputnik Узбекистан
Соответствующее соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в государствах Союза, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом.
2025-05-14T11:00+0500
2025-05-14T11:00+0500
2025-05-14T11:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ученые
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В странах ЕАЭС готовятся к взаимному признанию ученых званий, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Союза для проведения внутригосударственного согласования проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях.Он предусматривает прямое признание документов об ученых званиях, присвоенных в государствах ЕАЭС, в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной научной деятельности в других государствах Союза.Напомним, что в мае 2024-го вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250513/eaeu-pilotnyy-proyekt-transport-dokumenty-49333680.html
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еаэс признание ученые звания соглашение
еаэс признание ученые звания соглашение
В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания
Соответствующее соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в государствах Союза, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik.
В странах ЕАЭС готовятся к взаимному признанию ученых званий, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Союза для проведения внутригосударственного согласования проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях.
Он предусматривает прямое признание документов об ученых званиях, присвоенных в государствах ЕАЭС, в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной научной деятельности в других государствах Союза.
"Соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в странах ЕАЭС, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом. Уверен, что этот инструмент позволит привлечь талантливых специалистов и будет стимулировать развитие инноваций в наших государствах", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Напомним, что в мае 2024-го вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.