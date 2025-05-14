https://uz.sputniknews.ru/20250514/v-uzbekistane-usilyat-seysmicheskuyu-bezopasnost-49346245.html
В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность
В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность
Sputnik Узбекистан
В республике внедрят новую практику обследования зданий с привлечением зарубежных специалистов
2025-05-14T15:40+0500
2025-05-14T15:40+0500
2025-05-14T15:40+0500
общество
узбекистан
сейсмоустойчивость
безопасность
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по усилению мер сейсмической безопасности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.С 2017 года в республике построили 11 410 многоквартирных домов. Для соответствия международным стандартам в сфере сейсмобезопасности глава государства поставил задачу усилить внимание к качеству новостроек.С участием специалистов государственных проектных институтов провели исследования на местах. На основе результатов этих исследований и анализа сейсмической ситуации в регионах разработали предложения по дальнейшему совершенствованию системы сейсмобезопасности, которые включили в презентацию.В частности,По итогам этих мероприятий и с учетом международного опыта внесут изменения в нормативные документы по оценке сейсмического риска, воздействия и угроз.
https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-novaya-redaktsiya-zakon-avtodorogi-49343123.html
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узбекистан сейсмическая безопасность здания
узбекистан сейсмическая безопасность здания
В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность
В республике внедрят новую практику обследования зданий с привлечением зарубежных специалистов.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по усилению мер сейсмической безопасности, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
С 2017 года в республике построили 11 410 многоквартирных домов. Для соответствия международным стандартам в сфере сейсмобезопасности глава государства поставил задачу усилить внимание к качеству новостроек.
С участием специалистов государственных проектных институтов провели исследования на местах. На основе результатов этих исследований и анализа сейсмической ситуации в регионах разработали предложения по дальнейшему совершенствованию системы сейсмобезопасности, которые включили в презентацию.
предусмотрено внедрение новой практики обследования зданий с привлечением зарубежных специалистов;
будет расширен обмен опытом строительства жилых домов, устойчивых к землетрясениям и другим природным катаклизмам;
также планируют проведение инструментально-технических обследований зданий для выявления и устранения недостатков.
По итогам этих мероприятий и с учетом международного опыта внесут изменения в нормативные документы по оценке сейсмического риска, воздействия и угроз.
"Президент подчеркнул, что качество и безопасность в строительстве должны быть приоритетными, и дал поручения по научному развитию этого направления и внедрению современных подходов в отрасли", — говорится в сообщении.