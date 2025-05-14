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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач перечислил нетипичные признаки инсульта у женщин
Врач перечислил нетипичные признаки инсульта у женщин
Sputnik Узбекистан
Женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины
2025-05-14T22:04+0500
2025-05-14T22:04+0500
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мнение эксперта
женщины
инсульт
здоровье
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Инсульт у женщин может проявлять себя нетипичными симптомами: болью в голове и рвотой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Ивана Кужбу.По словам специалиста, начало развития инсульта у женщин может не иметь типичных признаков, таких как паралич мышц лица или онемение туловища. Первые симптомы этого состояния похожи на обычную усталость после рабочего дня, поэтому есть риск упустить время.Он добавил, что женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины.
https://uz.sputniknews.ru/20250513/vrach-komu-nelzya-est-yaytsa-49338693.html
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врач признаки инсульт женщины
врач признаки инсульт женщины

Врач перечислил нетипичные признаки инсульта у женщин

22:04 14.05.2025
© Depositphotos/BelchonockДевушка с головной болью.
Девушка с головной болью. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
© Depositphotos/Belchonock
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Женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины.
Инсульт у женщин может проявлять себя нетипичными симптомами: болью в голове и рвотой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Ивана Кужбу.
По словам специалиста, начало развития инсульта у женщин может не иметь типичных признаков, таких как паралич мышц лица или онемение туловища. Первые симптомы этого состояния похожи на обычную усталость после рабочего дня, поэтому есть риск упустить время.

"Более явный симптом инсульта у женщин — сильная боль в левой или правой части головы, схожая с мигренью. Кроме того, может резко ухудшиться зрение, начинается рвота или головокружение. Пациентки испытывают приливы жара к голове, возникает ухудшение координации движения и нарушение симметрии мимики лица. Также женщины нередко испытывают слабость в руках и ногах, не могут внятно говорить, ощущают снижение чувствительности", — перечислил Кужба.

Он добавил, что женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины.

"При недомоганиях, сопровождающихся головной болью, головокружением, слабостью и тошнотой, необходимо обратиться к врачу", — резюмировал невролог.

Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2025
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