https://uz.sputniknews.ru/20250514/vrach-perechislil-netipichnye-priznaki-insulta-u-jenschin-49342780.html

Врач перечислил нетипичные признаки инсульта у женщин

Врач перечислил нетипичные признаки инсульта у женщин

Sputnik Узбекистан

Женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины

2025-05-14T22:04+0500

2025-05-14T22:04+0500

2025-05-14T22:04+0500

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мнение эксперта

женщины

инсульт

здоровье

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Инсульт у женщин может проявлять себя нетипичными симптомами: болью в голове и рвотой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Ивана Кужбу.По словам специалиста, начало развития инсульта у женщин может не иметь типичных признаков, таких как паралич мышц лица или онемение туловища. Первые симптомы этого состояния похожи на обычную усталость после рабочего дня, поэтому есть риск упустить время.Он добавил, что женщины должны особенно внимательно относиться к своему здоровью и контролировать артериальное давление, поскольку сталкиваются с инсультом на 7% чаще, чем мужчины.

https://uz.sputniknews.ru/20250513/vrach-komu-nelzya-est-yaytsa-49338693.html

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