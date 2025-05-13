https://uz.sputniknews.ru/20250513/vrach-komu-nelzya-est-yaytsa-49338693.html

Врач: кому нельзя есть яйца

Врач: кому нельзя есть яйца

Sputnik Узбекистан

Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым они противопоказаны

2025-05-13T22:01+0500

2025-05-13T22:01+0500

2025-05-13T22:01+0500

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От употребления яиц лучше отказаться аллергикам, людям с повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Она также добавила, что яйца следует исключить при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.По ее словам, с осторожностью яйца следует употреблять диабетикам, поскольку их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз является причиной инсультов и инфарктов.Также нельзя давать цельные яйца детям младше одного года. Маленькому ребенку можно съедать только четвертинку желтка, белок же до годовалого возраста употреблять категорически запрещено, заключила Сухорукова.

https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-vernut-produktivnost-posle-prazdnikov-49319110.html

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