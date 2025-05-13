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Врач: кому нельзя есть яйца
Врач: кому нельзя есть яйца
Sputnik Узбекистан
Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым они противопоказаны
2025-05-13T22:01+0500
2025-05-13T22:01+0500
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мнение эксперта
яйца
питание
заболевания
аллергия
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От употребления яиц лучше отказаться аллергикам, людям с повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Она также добавила, что яйца следует исключить при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.По ее словам, с осторожностью яйца следует употреблять диабетикам, поскольку их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз является причиной инсультов и инфарктов.Также нельзя давать цельные яйца детям младше одного года. Маленькому ребенку можно съедать только четвертинку желтка, белок же до годовалого возраста употреблять категорически запрещено, заключила Сухорукова.
https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-vernut-produktivnost-posle-prazdnikov-49319110.html
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врач яйца противопоказания
врач яйца противопоказания

Врач: кому нельзя есть яйца

22:01 13.05.2025
© Unsplash / Keith BanksЯичница
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2025
© Unsplash / Keith Banks
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Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым они противопоказаны.
От употребления яиц лучше отказаться аллергикам, людям с повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым употреблять их нельзя. Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически", — пояснила специалист.
Она также добавила, что яйца следует исключить при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.
"Яйца также нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", — предупредила гастроэнтеролог.
По ее словам, с осторожностью яйца следует употреблять диабетикам, поскольку их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз является причиной инсультов и инфарктов.
"Яйца также могут спровоцировать рефлюкс — состояние, когда кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту. Вероятность рефлюкса многократно повышается, если человек после еды занимает горизонтальное положение. Это связано с проявлениями гастрита и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При таких проблемах со здоровьем от употребления яиц незадолго до сна лучше отказаться", — предостерегла врач.
Также нельзя давать цельные яйца детям младше одного года. Маленькому ребенку можно съедать только четвертинку желтка, белок же до годовалого возраста употреблять категорически запрещено, заключила Сухорукова.
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