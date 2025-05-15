https://uz.sputniknews.ru/20250515/akbar-djurayev-tri-zolota-chempionat-azii-knr-49363944.html
Тяжелая атлетика: узбекистанец Акбар Джураев завоевал три золота на ЧА
Тяжелая атлетика: узбекистанец Акбар Джураев завоевал три золота на ЧА
Sputnik Узбекистан
Сборная республики занимает третье место в медальном зачете. 15.05.2025, Sputnik Узбекистан
2025-05-15T14:20+0500
2025-05-15T14:20+0500
2025-05-15T14:20+0500
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тяжелая атлетика
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узбекистанцы
медали
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал три золотые медали на чемпионате Азии в Китае, сообщает пресс-служба НОК. Соревнования среди мужчин в весовой категории -109 кг завершились успешно для представителей сборной республики. Еще один представитель Узбекистана — Шарофиддин Амриддинов, выступавший в этом же весе, зафиксировал следующий результат после Джураева (181, 214 и 295 кг), взяв три серебряные медали. Также среди девушек в весовой категории -87 кг узбекистанка Турсуной Жабборова в упражнении рывок показала результат 108 кг и удостоилась бронзовой награды. В толчке и двоеборье Жабборова была не столь результативна, заняв в итоге 8-е место. Еще одна представительница сборной республики — Нигора Сувонова (-87 кг) зафиксировала 6-й результат. Таким образом, у Узбекистана 3 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Команда республики занимает третье место в медальном зачете. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.
https://uz.sputniknews.ru/20250514/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-cha-knr-49347645.html
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спорт, чемпионат азии, тяжелая атлетика, китай, узбекистанцы, медали
спорт, чемпионат азии, тяжелая атлетика, китай, узбекистанцы, медали
Тяжелая атлетика: узбекистанец Акбар Джураев завоевал три золота на ЧА
Сборная республики занимает третье место в медальном зачете.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал три золотые медали на чемпионате Азии в Китае, сообщает
пресс-служба НОК.
Соревнования среди мужчин в весовой категории -109 кг завершились успешно для представителей сборной республики.
"Чемпион и призер Олимпийских игр Акбар Джураев в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, показав самые высокие результаты (183, 223 и 406 кг) во всех дисциплинах и завоевав 3 золотые медали", — говорится в сообщении.
Еще один представитель Узбекистана — Шарофиддин Амриддинов, выступавший в этом же весе, зафиксировал следующий результат после Джураева (181, 214 и 295 кг), взяв три серебряные медали.
Также среди девушек в весовой категории -87 кг узбекистанка Турсуной Жабборова в упражнении рывок показала результат 108 кг и удостоилась бронзовой награды.
В толчке и двоеборье Жабборова была не столь результативна, заняв в итоге 8-е место. Еще одна представительница сборной республики — Нигора Сувонова (-87 кг) зафиксировала 6-й результат.
Таким образом, у Узбекистана 3 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Команда республики занимает третье место в медальном зачете.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.