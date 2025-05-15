https://uz.sputniknews.ru/20250515/akbar-djurayev-tri-zolota-chempionat-azii-knr-49363944.html

Тяжелая атлетика: узбекистанец Акбар Джураев завоевал три золота на ЧА

Тяжелая атлетика: узбекистанец Акбар Джураев завоевал три золота на ЧА

Sputnik Узбекистан

Сборная республики занимает третье место в медальном зачете. 15.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-15T14:20+0500

2025-05-15T14:20+0500

2025-05-15T14:20+0500

спорт

чемпионат азии

тяжелая атлетика

китай

узбекистанцы

медали

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал три золотые медали на чемпионате Азии в Китае, сообщает пресс-служба НОК. Соревнования среди мужчин в весовой категории -109 кг завершились успешно для представителей сборной республики. Еще один представитель Узбекистана — Шарофиддин Амриддинов, выступавший в этом же весе, зафиксировал следующий результат после Джураева (181, 214 и 295 кг), взяв три серебряные медали. Также среди девушек в весовой категории -87 кг узбекистанка Турсуной Жабборова в упражнении рывок показала результат 108 кг и удостоилась бронзовой награды. В толчке и двоеборье Жабборова была не столь результативна, заняв в итоге 8-е место. Еще одна представительница сборной республики — Нигора Сувонова (-87 кг) зафиксировала 6-й результат. Таким образом, у Узбекистана 3 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Команда республики занимает третье место в медальном зачете. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.

https://uz.sputniknews.ru/20250514/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-cha-knr-49347645.html

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спорт, чемпионат азии, тяжелая атлетика, китай, узбекистанцы, медали