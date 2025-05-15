https://uz.sputniknews.ru/20250515/eaeu-iran-svobodnaya-torgovlya-49367438.html

Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может достигнуть $12 млрд

Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может достигнуть $12 млрд

Sputnik Узбекистан

Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

2025-05-15T17:50+0500

2025-05-15T17:50+0500

2025-05-15T17:50+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

товарооборот

иран

соглашение

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. По оценкам экспертов, товарооборот между ЕАЭС и Ираном в среднесрочной перспективе может достигнуть $12 млрд. Способствовать этому будет новый договор о свободной торговле, сообщает ЕЭК. Новый договор заменил соглашение 2019 года, которое имело ограниченный список товаров, и теперь охватывает 90% всей товарной номенклатуры.В соответствии с ним, средняя ставка импортных пошлин на продукцию из стран ЕАЭС снизится почти в четыре с лишним раза — с 20% до 4,5%. Это создает для производителей Союза гораздо более выгодные условия выхода на иранский рынок.По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, стороны уже начали подготовку первого заседания Совместного комитета. Оно пройдет во второй половине года, участники обсудят дальнейшее расширение сотрудничества.

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