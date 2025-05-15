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Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может достигнуть $12 млрд
Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может достигнуть $12 млрд
Sputnik Узбекистан
Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
2025-05-15T17:50+0500
2025-05-15T17:50+0500
2025-05-15T17:50+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
товарооборот
иран
соглашение
торговля
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. По оценкам экспертов, товарооборот между ЕАЭС и Ираном в среднесрочной перспективе может достигнуть $12 млрд. Способствовать этому будет новый договор о свободной торговле, сообщает ЕЭК. Новый договор заменил соглашение 2019 года, которое имело ограниченный список товаров, и теперь охватывает 90% всей товарной номенклатуры.В соответствии с ним, средняя ставка импортных пошлин на продукцию из стран ЕАЭС снизится почти в четыре с лишним раза — с 20% до 4,5%. Это создает для производителей Союза гораздо более выгодные условия выхода на иранский рынок.По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, стороны уже начали подготовку первого заседания Совместного комитета. Оно пройдет во второй половине года, участники обсудят дальнейшее расширение сотрудничества.
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товарооборот еаэс иран свободная торговля соглашение
товарооборот еаэс иран свободная торговля соглашение
Товарооборот между ЕАЭС и Ираном может достигнуть $12 млрд
Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Союза и Ираном.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
По оценкам экспертов, товарооборот между ЕАЭС и Ираном в среднесрочной перспективе может достигнуть $12 млрд. Способствовать этому будет новый договор о свободной торговле, сообщает
ЕЭК.
"15 мая 2025 года вступило в силу полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", — говорится в сообщении.
Новый договор заменил соглашение 2019 года, которое имело ограниченный список товаров, и теперь охватывает 90% всей товарной номенклатуры.
В соответствии с ним, средняя ставка импортных пошлин на продукцию из стран ЕАЭС снизится почти в четыре с лишним раза — с 20% до 4,5%. Это создает для производителей Союза гораздо более выгодные условия выхода на иранский рынок.
"По сравнению с временным соглашением в полноформатном существенно улучшена регуляторная часть, направленная на создание безбарьерного пространства торговли между сторонами. По оценкам экспертов, его реализация позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, который в среднесрочной перспективе может достигнуть 12 млрд долл.", — говорится в сообщении.
По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, стороны уже начали подготовку первого заседания Совместного комитета. Оно пройдет во второй половине года, участники обсудят дальнейшее расширение сотрудничества.