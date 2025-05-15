https://uz.sputniknews.ru/20250515/kazanforum-meropriyatiya-soglasheniya-49371421.html

KazanForum: в первый день подписали около 20 соглашений

KazanForum: в первый день подписали около 20 соглашений

Sputnik Узбекистан

В рамках деловой программы первого дня форума состоялось 46 сессий.

2025-05-15T18:20+0500

2025-05-15T18:20+0500

2025-05-15T18:20+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В первый день XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2025, который проходит в Казани, подписали 19 соглашений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках деловой программы состоялось 46 сессий.Одним из центральных событий первого дня стало официальное открытие Международной торговой ярмарки KAZAN HALAL MARKET на территории агропромышленного парка "Казань". В торжественной церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.Восьмой год подряд в рамках форума организуют международную выставку RUSSIA HALAL EXPO. В этом году на ней представлены 54 стенда из 12 стран, включая Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан, Сенегал, а также стенды из 11 регионов России.Внимание участников форума также привлекла выставка недвижимости International Property Market 2025, где ведущие застройщики демонстрируют масштабные архитектурные проекты и передовые решения в благоустройстве.В рамках форума открылся Международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, объединивший представителей 16 стран.Кроме того, на KazanForum стартовал детский турнир по футболу "Кубок Востока", в котором участвуют команды из Узбекистана, Омана, Пакистана, Таджикистана, Казахстана, России, Азербайджана и Кыргызстана.По итогам спортивной сессии деловой программы подписан меморандум о сотрудничестве между футбольным клубом "Рубин" и футбольными клубами стран ОИС.Завершился первый день Фестивалем благопристойной моды "Modest Fashion Day". Свои коллекции публике представили 8 дизайнеров из 7 стран.В рамках XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" состоялась встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Шерзода Хидоятова с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, сообщает посольство РФ в РУз. Стороны отметили, что Узбекистан и Россия продолжают успешно сотрудничать в части применения цифровых инструментов строительного надзора.ХVI международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 14 по 18 мая. Он является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-uchastie-kazanforum-49351625.html

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