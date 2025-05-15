https://uz.sputniknews.ru/20250515/mirziyoyev-den-semi-pozdravleniye-49366007.html

Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений

Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил узбекистанцев с Международным днем семьи

2025-05-15T15:30+0500

2025-05-15T15:30+0500

2025-05-15T15:30+0500

общество

семья

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, поздравляя узбекистанцев с Международным днем семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.Он отметил, что чем больше семей, где есть взаимное уважение и благодарность, тем более мирными и благополучными будут наши махалли. Если в махаллях, районах и в городах царят мир и спокойствие, то и страна будет развиваться.Президент пожелал мира, согласия и благополучия каждой семье.Для справки: этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 сентября 1993 года. Международный день семьи призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам семьи.В Узбекистане Международный день семьи отмечают с 2019 года.

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шавкат мирзиёев поздравление узбекистанцы день семьи