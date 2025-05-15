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Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений
Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений
Sputnik Узбекистан
Глава республики поздравил узбекистанцев с Международным днем семьи
2025-05-15T15:30+0500
2025-05-15T15:30+0500
2025-05-15T15:30+0500
общество
семья
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, поздравляя узбекистанцев с Международным днем семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.Он отметил, что чем больше семей, где есть взаимное уважение и благодарность, тем более мирными и благополучными будут наши махалли. Если в махаллях, районах и в городах царят мир и спокойствие, то и страна будет развиваться.Президент пожелал мира, согласия и благополучия каждой семье.Для справки: этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 сентября 1993 года. Международный день семьи призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам семьи.В Узбекистане Международный день семьи отмечают с 2019 года.
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шавкат мирзиёев поздравление узбекистанцы день семьи
шавкат мирзиёев поздравление узбекистанцы день семьи
Мирзиёев: Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений
Глава республики поздравил узбекистанцев с Международным днем семьи.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik
. Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, поздравляя узбекистанцев с Международным днем семьи. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.
"Семья — опора общества, колыбель духовности, символ единства поколений. Наш народ всегда считал семью священной ценностью, прочным фундаментом стабильности", — подчеркнул глава республики в ходе видеоселекторного совещания по вопросам школьного образования.
Он отметил, что чем больше семей, где есть взаимное уважение и благодарность, тем более мирными и благополучными будут наши махалли. Если в махаллях, районах и в городах царят мир и спокойствие, то и страна будет развиваться.
Президент пожелал мира, согласия и благополучия каждой семье.
"Пусть доброта, сострадание и верность никогда не покидают ни один дом!" — сказал Мирзиёев.
Для справки: этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 сентября 1993 года. Международный день семьи призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам семьи.
В Узбекистане Международный день семьи отмечают с 2019 года.