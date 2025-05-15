Площадь зеленых зон Ташкента увеличат втрое
© Sputnik / Бахром ХатамовВид на город Ташкент с высоты
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Главе Узбекистана представили презентацию реновационных и инвестиционных проектов в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Площадь зеленых зон Ташкента увеличат в три раза. Это определено в генеральном плане столицы Узбекистана до 2045 года, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в Ташкенте.
В соответствии с этим генпланом территорию города разделили на три зоны: консервации, реконструкции и реновации.
В зону реновации включили старые малоэтажные дома и здания, не отвечающие современным требованиям градостроительства и сейсмостойкости. Их поэтапно заменят современными жилыми и инфраструктурными комплексами.
Президенту рассказали о работе в этом направлении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, генеральным планом предусмотрено свыше 300 участков для реновации. В рамках первого этапа, рассчитанного на 2025–2026 годы, планируют реализовать 65 проектов.
Это позволит улучшить функциональность соответствующих территорий, создать благоприятные условия для жителей и благоустроить окружающую среду. В результате различия между устаревшими и современными кварталами постепенно сократят, обеспечив их гармоничное соседство. Застройку будут осуществлять с сохранением существующих деревьев и созданием новых зеленых зон.
Глава государства указал на необходимость всесторонне изучить соответствие этих проектов архитектурному облику и инфраструктуре города, а также обеспечить их безопасность на основе геологических и сейсмических исследований. Он подчеркнул, что жилые дома должны быть увязаны с объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами и зонами отдыха.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Как отметил Президент, зеленые насаждения — это "легкие" города, а арыки и каналы — его "кровеносная система". В связи с этим в новом генплане вопросам озеленения и водоотведения уделено особое внимание. В частности, предусмотрено увеличение в три раза площади зеленых зон Ташкента и его пригородов — до 25 тысяч гектаров. Это, в свою очередь, требует улучшения ирригационных сетей", — говорится в сообщении.
До 2030 года планируют реконструировать 100 километров каналов и обустроить вдоль них прогулочные зоны.
Совместно с турецкой компанией "Su-Yapi Engineering and Consulting" проведены исследования проблем в дренажной системе. На основе аэрофотосъемки, геодезических данных и анализа осадков разработали мастер-план ее модернизации. В прошлом году устранили 45 зон возможных подтоплений, в этом году такие мероприятия охватят еще 34 участка.
"Президент подчеркнул необходимость продолжения этой работы, расширения охвата и подготовки специалистов в данном направлении", — говорится в сообщении.
Также президенту представили информацию о реализации инвестпроектов в столице. В Ташкенте сформировано 717 инвестиционных проектов на общую сумму $25 млрд.
"В текущем году планируется освоить 7,5 миллиарда долларов и запустить 265 проектов. В рамках их реализации будут построены жилые комплексы, торгово-развлекательные центры, а также организованы новые промышленные предприятия и тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении.
Вчера, 15:40