https://uz.sputniknews.ru/20250515/ploschad-zelenyx-zon-tashkenta-uvelichat-vtroe-49357223.html

Площадь зеленых зон Ташкента увеличат втрое

Площадь зеленых зон Ташкента увеличат втрое

Sputnik Узбекистан

Главе Узбекистана представили презентацию реновационных и инвестиционных проектов в Ташкенте

2025-05-15T11:15+0500

2025-05-15T11:15+0500

2025-05-15T11:15+0500

общество

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

инвестиции

инвестпроекты

озеленение

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Площадь зеленых зон Ташкента увеличат в три раза. Это определено в генеральном плане столицы Узбекистана до 2045 года, сообщает пресс-служба президента.Глава республики ознакомился с презентацией реновационных и инвестиционных проектов в Ташкенте.В соответствии с этим генпланом территорию города разделили на три зоны: консервации, реконструкции и реновации.В зону реновации включили старые малоэтажные дома и здания, не отвечающие современным требованиям градостроительства и сейсмостойкости. Их поэтапно заменят современными жилыми и инфраструктурными комплексами.Президенту рассказали о работе в этом направлении.Как отмечалось, генеральным планом предусмотрено свыше 300 участков для реновации. В рамках первого этапа, рассчитанного на 2025–2026 годы, планируют реализовать 65 проектов.Это позволит улучшить функциональность соответствующих территорий, создать благоприятные условия для жителей и благоустроить окружающую среду. В результате различия между устаревшими и современными кварталами постепенно сократят, обеспечив их гармоничное соседство. Застройку будут осуществлять с сохранением существующих деревьев и созданием новых зеленых зон.Глава государства указал на необходимость всесторонне изучить соответствие этих проектов архитектурному облику и инфраструктуре города, а также обеспечить их безопасность на основе геологических и сейсмических исследований. Он подчеркнул, что жилые дома должны быть увязаны с объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами и зонами отдыха.До 2030 года планируют реконструировать 100 километров каналов и обустроить вдоль них прогулочные зоны.Совместно с турецкой компанией "Su-Yapi Engineering and Consulting" проведены исследования проблем в дренажной системе. На основе аэрофотосъемки, геодезических данных и анализа осадков разработали мастер-план ее модернизации. В прошлом году устранили 45 зон возможных подтоплений, в этом году такие мероприятия охватят еще 34 участка.Также президенту представили информацию о реализации инвестпроектов в столице. В Ташкенте сформировано 717 инвестиционных проектов на общую сумму $25 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20250514/v-uzbekistane-usilyat-seysmicheskuyu-bezopasnost-49346245.html

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общество, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, инвестиции, инвестпроекты, озеленение