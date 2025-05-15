https://uz.sputniknews.ru/20250515/pochemu-slojno-sbrosit-ves-bez-psixologa-49356879.html
Эксперт: почему сложно сбросить вес без психолога
Эксперт: почему сложно сбросить вес без психолога
Sputnik Узбекистан
Отсутствие удовольствия от жизни и травмирующий опыт мешает людям сбросить лишние килограммы даже при правильном питании и физической активности
2025-05-15T22:01+0500
2025-05-15T22:01+0500
2025-05-15T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
психология
диета
лишний вес
спорт
правильное питание
депрессия
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Похудеть или снизить вес — это не только про правильный рацион питания и спорт, но про психологическое состояние человека. Лишний вес — это в первую очередь не проблема тела, а нейробиологическая история, которая произошла из-за травмирующего опыта, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.По словам специалиста, из-за изменений пищевого поведения происходит активность центров голода, насыщения, аппетита и жажды.Причинами лишнего веса, подчеркнула Екатерина Тур, кроме стресса является тревога. Это часть реагирования постоянного психоэмоционального фона. Помимо прочего на организм влияют скука, выгорание и апатия.Она добавила, что, если у человека отсутствует удовольствие от жизни, когда он пребывает в субклинической скрытой депрессии и кроме еды уже ничто больше не радует, нужно обратиться к специалисту и разобраться с проблемой.
https://uz.sputniknews.ru/20250514/vrach-perechislil-netipichnye-priznaki-insulta-u-jenschin-49342780.html
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эксперт вес психолог
Эксперт: почему сложно сбросить вес без психолога
Отсутствие удовольствия от жизни и травмирующий опыт мешают людям сбросить лишние килограммы даже при правильном питании и физической активности.
Похудеть или снизить вес — это не только про правильный рацион питания и спорт, но про психологическое состояние человека. Лишний вес — это в первую очередь не проблема тела, а нейробиологическая история, которая произошла из-за травмирующего опыта, рассказала радио Sputnik
психолог Екатерина Тур.
По словам специалиста, из-за изменений пищевого поведения происходит активность центров голода, насыщения, аппетита и жажды.
"Если человек пытается посадить себя на диету, он тем самым усиливает набор лишнего веса, потому что нарастает метаболическая адаптация и замедляется метаболизм. Кишечник забирает из еды больше калорий, когда человек пребываете в стрессе. Все это — законы тела, но реализуются они из-за психических программ. Любая диета заканчивается срывом, любой поход в спортзал заканчивается такой апатией и таким бессилием, что потом за уши себя невозможно поднять с дивана", — пояснила психолог.
Причинами лишнего веса, подчеркнула Екатерина Тур, кроме стресса является тревога. Это часть реагирования постоянного психоэмоционального фона. Помимо прочего на организм влияют скука, выгорание и апатия.
"Человек начинает много есть или, наоборот, морит себя изнуряющими диетами, когда внутри него ощущение тоски или горе, когда переживают тяжелый опыт потери, и человек не может с ним справиться. Так же влияет травмирующий детский опыт. Он приводит к тому, что идет нарушение метаболизма, микробиоты и повреждение кишечника. Предательство и измена в прошлом очень давят и тогда лишний вес становится формой защиты от внешнего мира", — отметила Тур.
Она добавила, что, если у человека отсутствует удовольствие от жизни, когда он пребывает в субклинической скрытой депрессии и кроме еды уже ничто больше не радует, нужно обратиться к специалисту и разобраться с проблемой.