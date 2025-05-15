https://uz.sputniknews.ru/20250515/pochemu-slojno-sbrosit-ves-bez-psixologa-49356879.html

Эксперт: почему сложно сбросить вес без психолога

Эксперт: почему сложно сбросить вес без психолога

Sputnik Узбекистан

Отсутствие удовольствия от жизни и травмирующий опыт мешает людям сбросить лишние килограммы даже при правильном питании и физической активности

2025-05-15T22:01+0500

2025-05-15T22:01+0500

2025-05-15T22:01+0500

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здоровье

психология

диета

лишний вес

спорт

правильное питание

депрессия

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Похудеть или снизить вес — это не только про правильный рацион питания и спорт, но про психологическое состояние человека. Лишний вес — это в первую очередь не проблема тела, а нейробиологическая история, которая произошла из-за травмирующего опыта, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.По словам специалиста, из-за изменений пищевого поведения происходит активность центров голода, насыщения, аппетита и жажды.Причинами лишнего веса, подчеркнула Екатерина Тур, кроме стресса является тревога. Это часть реагирования постоянного психоэмоционального фона. Помимо прочего на организм влияют скука, выгорание и апатия.Она добавила, что, если у человека отсутствует удовольствие от жизни, когда он пребывает в субклинической скрытой депрессии и кроме еды уже ничто больше не радует, нужно обратиться к специалисту и разобраться с проблемой.

https://uz.sputniknews.ru/20250514/vrach-perechislil-netipichnye-priznaki-insulta-u-jenschin-49342780.html

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