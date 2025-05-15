https://uz.sputniknews.ru/20250515/putin-utverdil-sostav-delegatsii-peregovory-ukraina-49354759.html
Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Sputnik Узбекистан
На прошлой неделе глава РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом
2025-05-15T09:50+0500
2025-05-15T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.В состав делегации также вошли: Кроме того, российский лидер утвердил состав экспертов.В их числе:Ранее радио NV со ссылкой на источники сообщило, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.Напомним, что на прошлой неделе президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.В ночь на четверг Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.
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владимир путин делегация переговоры украина
владимир путин делегация переговоры украина
Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
09:50 15.05.2025 (обновлено: 10:00 15.05.2025)
На прошлой неделе глава РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается
на сайте Кремля.
Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
В состав делегации также вошли:
замглавы МИД Михаил Галузин;
начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков;
замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
Кроме того, российский лидер утвердил состав экспертов.
первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;
замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук;
замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.
Ранее радио NV со ссылкой на источники сообщило, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
Напомним, что на прошлой неделе президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
В ночь на четверг Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.