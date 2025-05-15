Как должен работать фотожурналист: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
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По словам эксперта, самая ценная фотография — та, где вам ничего не надо объяснять.
На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Фотография в СМИ: вызовы современного общества".
Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO.
Спикером выступил директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. Он рассказал о профессии фотожурналиста, о том, какую информацию должен нести в себе снимок, поделился историями из своего профессионального опыта.
По словам Штоля, главная задача фотографии — остановить внимание зрителя.
"Фотография должна быть стоппером, чтобы человек увидел ее и остановился. Самая ценная фотография — та, где вам ничего не надо объяснять", — подчеркнул он.
Также спикер отметил, что каждый кадр должен отвечать на три вопроса: что? где? когда?
"Сейчас мы можем это делать. Например, в нашей медиагруппе работает специальная команда, которая описывает фотографии. Иногда у нас нет информации даже об авторе или месте съемки — и тогда начинается тяжелая архивная работа. Порой из нее рождаются огромные жизненные истории — как минимум на рассказ, а то и на целую книгу", — поделился он.
Штоль напомнил, что фотожурналист должен быть физически крепким.
"С аппаратурой весом 20 кг нужно не просто ходить, а еще и бегать. Раньше общий вес, с которым работал фотокорреспондент, мог достигать 100 кг. Физическая выносливость помогает не только двигаться, но и дольше сохранять концентрацию — а это очень важно в условиях жесткой конкуренции", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что в каждой фотографии человек ищет самого себя.
"Это момент, когда мы стремимся найти в изображении собственные эмоции. Если фотография цепляет — мы начинаем вглядываться в нее. Интерпретаций может быть множество, но задача информационного агентства — делать снимки с однозначным смыслом", — пояснил он.
Особое внимание спикер уделил работе в чрезвычайных ситуациях и зонах конфликтов.
"Ваша задача — не только войти в конфликт и что-то снять, но и выйти оттуда живым. То, что вы сняли и что лежит у вас в кармане, никому не нужно, если вы не смогли это передать. Важно быть готовым — и технически, и психологически", — пояснил он.
Штоль также рассказал о типичной проблеме: потере времени, из-за чего можно упустить уникальный кадр.
"Я видел, как фотографы теряли снимки всей жизни. Чаще всего раньше это происходило из-за того, что приходилось менять пленку", — отметил он.
Скорость передачи фотографии — еще один важный вызов, с которым сталкиваются современные фотожурналисты.
"Был у нас случай: фотокор приехал на место взрыва и, прежде чем начал работать, сделал фото на телефон — не протер камеру, отправил снимок и пошел выполнять задание. У него были шедевральные кадры позже, но самой скачиваемой стала именно та, первая фотография с телефона. Потому что она была первой. Поэтому скорость — очень важна", — рассказал он.
При этом, по его словам, оперативность не должна заменять надежность информации.
"С нынешними технологиями обмануть очень легко. Не всегда быстро — это хорошо и достоверно", — резюмировал Штоль.
Эксперт также подчеркнул важность умения ограничивать себя, несмотря на техническую возможность снимать неограниченно.
"После съемки на вас обрушивается лавина изображений. Это тысячи фотографий, которые нужно отобрать, описать. А если это крупное мероприятие, вроде Олимпиады, — нужно еще и указать имена всех спортсменов. Поэтому я всегда советую ограничивать себя в этом изобилии", — сказал он.
Далее прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили советы и профессиональные рекомендации от эксперта.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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