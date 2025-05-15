https://uz.sputniknews.ru/20250515/tashkent-master-klass-sputnikpro-49355356.html

Как должен работать фотожурналист: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Как должен работать фотожурналист: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

По словам эксперта, самая ценная фотография — та, где вам ничего не надо объяснять

2025-05-15T10:30+0500

2025-05-15T10:30+0500

2025-05-15T10:30+0500

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узбекистан

ташкент

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фотограф

журналистика

общество

миа "россия сегодня"

мастер-класс

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На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Фотография в СМИ: вызовы современного общества".Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO.Спикером выступил директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. Он рассказал о профессии фотожурналиста, о том, какую информацию должен нести в себе снимок, поделился историями из своего профессионального опыта.По словам Штоля, главная задача фотографии — остановить внимание зрителя.Также спикер отметил, что каждый кадр должен отвечать на три вопроса: что? где? когда?Штоль напомнил, что фотожурналист должен быть физически крепким.Эксперт также подчеркнул, что в каждой фотографии человек ищет самого себя.Особое внимание спикер уделил работе в чрезвычайных ситуациях и зонах конфликтов.Штоль также рассказал о типичной проблеме: потере времени, из-за чего можно упустить уникальный кадр.Скорость передачи фотографии — еще один важный вызов, с которым сталкиваются современные фотожурналисты.При этом, по его словам, оперативность не должна заменять надежность информации.Эксперт также подчеркнул важность умения ограничивать себя, несмотря на техническую возможность снимать неограниченно.Далее прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили советы и профессиональные рекомендации от эксперта.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

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